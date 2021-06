Vaccini over 16 Sicilia, al via prenotazioni: come fare

Le prenotazioni per i vaccini over 16 Sicilia sono attive da questa mattina. È possibile procedere seguendo tre modalità: di seguito, tutte le informazioni.

Da oggi la prenotazione per i vaccini over 16 Sicilia è una realtà. Non ci saranno dunque più limiti e la nuova categoria comprende le persone nate dal 2005, compresi fra i 16 e i 39 anni di età. L’inclusione dei più giovani è stata avviata dopo il via libera dell’EMA che ha acconsentito all’uso dei vaccini anche per i ragazzi che hanno almeno 16 anni di età.

I vaccini utilizzati saranno quelli di Pfizer e Moderna, ma su base volontaria potranno essere somministrati anche Vaxzevria (Astrazeneca) e Janssen (Johnson&Johnson), stando alla disponibilità dei sieri nel centro vaccinale dove si effettuerà la vaccinazione.

Come prenotare vaccini over 16 Sicilia

Per effettuare la prenotazione si possono seguire diverse modalità.

La procedura online prevede la compilazione di un modulo apposito con i propri dati e la scelta del centro vaccinale. Il portale nazionale è attivato da Poste Italiane e raggiungibile dal sito Siciliacoronavirus.it. Accendendo al sito si potrà selezionare la propria categoria di appartenenza e cliccandola si verrà reindirizzati sul portale di prenotazione nazionale, dove verranno richiesti il numero della propria tessera sanitaria e il proprio codice fiscale.

Una volta presa visione della normativa sulla privacy, si potrà accedere alla lista delle varie sedi vaccinali in base al proprio CAP di residenza, e verranno poi mostrate le date e le ore in cui si potrà ricevere il vaccino. Selezionata la giornata più adatta, si dovrà confermare la richiesta. A questo punto verrà inviato un codice OTP sul proprio telefono cellulare tramite SMS da inserire nel sistema. Finito questo ulteriore passaggio il sito fornirà un foglio di promemoria con il proprio codice personale di prenotazione e altri dettagli utili.

Si consiglia di stampare i documenti, in formato PDF, che vengono mostrati all’atto della prenotazione, così da snellire il lavoro presso il centro vaccinale. I documenti verranno controllati e in parte redatti dagli operatori presso gli hub vaccinali, compresa l’anamnesi che dovrà essere valutata dal medico prima dell’inoculazione vaccinale.

La prenotazione tramite call center dedicato è possibile chiamando al numero verde 800.00.99.66 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 (esclusi i sabati e i festivi).

La prenotazione è possibile anche tramite SMS, inviando il proprio codice fiscale al numero attivato da Poste Italiane 339.9903947. Entro 48-72 ore dalla richiesta si verrà ricontattati per procedere alla scelta del luogo e della data dell’appuntamento. Il servizio è attivo 24 ore su 24 e non presenta costi aggiuntivi.