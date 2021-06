Coronavirus Sicilia, oggi +156 positivi: una provincia registra 0 casi

Coronavirus Sicilia: si registrano 0 contagi in una delle province siciliane, secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute. Ecco tutti i dati di oggi.

Coronaviru Sicilia: continua a mantenersi basso il numero dei nuovi positivi nell’Isola così come in tutta Italia. Il bollettino diffuso oggi dal Ministero della Salute lascia ben sperare: su tutto il territorio nazionale, i nuovi contagi sono solo 1.273 con un decremento di attuali positivi pari a -3.819 unità. Anche in Sicilia i numeri sono buoni: vediamo tutti i dati.

Coronavirus Sicilia: il bollettino del 7 giugno

Sono 156 in tutto i nuovi positivi nelle ultime 24ore per un totale di 227.680 positivi dall’inizio della pandemia. In calo il numero degli attuali positivi che, attualmente, sono 7.883 con un decremento di -88 nell’ultimo giorno.

I decessi sono, invece, 3 per un totale di 5.876 dall’inizio della pandemia. Buono il numero dei dimessi e dei guariti, che oggi sono 241 per un totale di 213.921.

Coronavirus in Sicilia: 0 contagi in una delle province