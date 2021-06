Vaccini, in Sicilia quasi 60mila dosi in un giorno: nuovo record

Vaccini, in Sicilia l'apertura della campagna ai giovani trascina l'Isola verso un nuovo record di dosi, ma bisognerà recuperare il target dei più anziani.

La Sicilia continua a correre sul piano vaccinazioni. Dopo i rallentamenti degli ultimi mesi, per la terza settimana di seguito l’Isola supera il target settimanale di dosi previste dal piano nazionale. Merito dell’impulso dato alla campagna dall’apertura agli under 40. Nella giornata di ieri, infatti, è stato toccato il record di vaccinazioni in un giorno: 57.692.

“È un risultato importante perché nella giornata si è raggiunto il significativo dato, mai realizzato prima, di oltre 45 mila prime somministrazioni – afferma l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza –, segnale evidente di una piena disponibilità da parte della popolazione a scegliere il vaccino e superare lo scetticismo iniziale.

Lunedì mattina, con il presidente della Regione, incontrerò i direttori generali delle Aziende – continua – perché dobbiamo prepararci non solo a crescere ancora di più, se il numero dei vaccini consegnati lo consentirà, ma dobbiamo individuare azioni di recupero dei target più anziani“.