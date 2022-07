Sanità in Sicilia: sì a proroga per commissari Covid e Usca

In Sicilia si opta per la proroga per commissari Covid e attività delle Usca: la decisione nel dettaglio.

Dal Governo Musumeci proroga per i Usca e commissari Covid, considerati ancora fondamentali nell’ambito del contrasto del Covid-19.

Nuovi provvedimenti

Nel corso della seduta di giunta del 25 luglio 2022, il Governo Musumeci ha approvato la delibera volta alla riorganizzazione delle strutture commissariali delle Asp provinciali e per l’istituzione delle Unità di continuità assistenziale.

Il seguente provvedimento prevede, in primo luogo, una proroga dell’incarico conferito ai commissari fino al 31 dicembre 2022. Tale decisione è dettata dalla volontà di garantire la continuità nell’erogazione di tutti i servizi collegati alla gestione della pandemia. Quindi si continuerà con la campagna vaccinale, l’assistenza domiciliare in coordinamento con i medici di famiglia e il tracciamento dei soggetti positivi al Covid-19.

Inoltre, con tale delibera, scatta anche la proroga per l’attività delle Usca: queste strutture sono ritenute ancora fondamentali per l’attuazione sul territorio dei servizi assistenziali necessari a contrastare la diffusione del Covid-19.

Le parole di Razza

“Grazie alle Usca e alle strutture commissariali siamo riusciti, durante i momenti più cupi di questi due anni, a mettere in piedi un paradigma virtuoso di gestione della pandemia – afferma l’Assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza – . Lo abbiamo dimostrato con i fatti e, soprattutto, con i numeri. Quest’esperienza costituisce un tesoro: un modello organizzativo fatto da buone pratiche, messe in atto da professionisti di livello.

Con questo provvedimento – conclude Razza – diamo continuità a tutto questo, nel solo interesse dei cittadini siciliani e di tutti coloro che, purtroppo, si trovano ancora oggi a combattere contro il virus“.