Vaccini Sicilia, boom richieste per under 40: “Giovani più reattivi degli altri”

Vaccini under 40, in Sicilia è subito boom di prenotazione: oltre 120mila richieste nel primo giorno di apertura delle vaccinazioni.

Con giugno ha inizio quella che il commissario Figliuolo ha definito la “spallata” al Covid. In tutta Italia hanno inizio le prenotazioni per gli under 40 e in Sicilia è subito boom di richieste. Dalla mezzanotte di oggi, al primo giorno di apertura: in tutto si sono prenotati in meno di un giorno oltre 120mila siciliani. Sono 130mila in tutto, invece, le prenotazioni complessive dagli over 40 in poi, per i quali la campagna vaccinale è iniziata prima.

“C’è una forte partecipazione e i più giovani sembrano rispondere con maggiore reattività rispetto ad altre fasce generazionali”, precisano dall’assessorato alla Salute nel commentare i dati delle prime ore di agende aperte agli under 40. L’aggiornamento della pianificazione della campagna vaccinale è il primo dossier sul tavolo del rientrante assessore Ruggero Razza, tornato assessore alla Salute su invito del presidente della Regione Nello Musumeci.

Razza oggi ha avviato un primo confronto con l’obiettivo di imprimere un ulteriore impulso alla campagna, tenuto conto della pianificazione di consegna dei vaccini.