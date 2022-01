Covid, in Sicilia ora è corsa al vaccino: superato target nazionale

Nella Sicilia zona arancione si corre al vaccino, mentre i casi dei nuovi positivi sono in diminuzione. Il punto su contagi e immunizzazioni nell'Isola.

Da oggi la Sicilia entra ufficialmente in zona arancione. Cambiano le regole per i non vaccinati, che non potranno spostarsi al di fuori del proprio comune se sprovvisti di green pass, e negli hub dell’Isola è già corsa al vaccino. Tra venerdì – data in cui è stato annunciato il passaggio imminente di colore – e sabato, la Sicilia ha sforato il target nazionali di dosi somministrate. Dalle 82mila previste, è stata superata quota 90mila.

Il trend è proseguito anche nella giornata di domenica. Tra venerdì e domenica il target della Struttura commissariale nazionale, fissato in 111.700 dosi, ieri sera aveva già superato quota 117mila. Dai dati forniti dal coordinamento della task force vaccinazioni dell’assessorato regionale alla salute si evince che in particolare sono 16.128 le prime dosi, 12.141 le seconde dosi, e 88.904 le dosi booster.

“Abbiamo superato il target che ci era stato assegnato dalla Struttura commissariale nazionale e sicuramente con gli hub che ancora stanno lavorando a pieno ritmo ipotizziamo di chiudere la domenica con 120mila vaccini somministrati“, assicurano dal coordinamento della task force vaccinazioni dell’assessorato regionale alla salute.

Covid Sicilia: il punto sui contagi

Mentre i vaccini sono in aumento, i casi di Covid in Sicilia tendono a diminuire. Tra sabato e domenica sono stati registrati meno di 13mila nuovi positivi. Di questi, 7.508 nella giornata di sabato e 5394 domenica (in quest’ultimo caso con a fronte di 34.922 tamponi processati).

Diminuisce anche il tasso di positività dei contagi, sceso dal 17,3% al 15,4%. Nel confronto con l’andamento del contagio a livello nazionale, l’Isola si piazza al nono posto. Gli attuali positivi sono 212.178 con un aumento di 4.363 casi. I guariti sono 1.700 mentre le vittime sono 24 e portano il totale dei decessi a 8.181.

Sul fronte ospedaliero sono 1.426 ricoverati nei reparti ordinari e 164 in terapia intensiva. Per quanto riguarda l’andamento del contagio nelle singole province, Palermo registra 1.020 casi, Catania 1.414, Messina 547, Siracusa 579, Trapani 344, Ragusa 711, Caltanissetta 362, Agrigento 364, Enna, 53.