Concorsi pubblici 2021: bandi attivi e in arrivo in Sicilia

Concorsi pubblici 2021: tutti i bandi più recenti pubblicati in Sicilia e quelli in arrivo nei prossimi mesi. Info, scadenze e candidature.

Concorsi pubblici 2021: in Sicilia sono diversi i bandi attivi o in fase di pubblicazione nei prossimi mesi, ma anche le opportunità a livello nazionale non mancano. Vediamo quali sono le posizioni aperte sulle quali sono attivi dei concorsi e quali in fase di programmazione.

Concorsi pubblici Sicilia: assunzioni nei centri per l’impiego

Il primo bando di assunzione in Sicilia prevede un concorso per 1.024 assunzioni destinate ai centri per l’impiego. Nello specifico, tramite questo concorso pubblico saranno assunte figure specializzate suddivise nelle categorie C e D, rispettivamente 648 funzionari di categoria D e 487 funzionari di categoria C.

Nel caso della categoria C per candidarsi basterà il diploma, nel secondo invece sarà necessario un titolo di laurea. Il bando è in fase di pubblicazione, sbloccata dopo due anni grazie al lavoro dell’assessore della Regione Siciliana Antonio Scavone. Non sono noti, tuttavia, i requisiti specifici di accesso al concorso, per i quali bisognerà aspettare il bando.

Concorsi pubblici 2021: pubblicata graduatoria concorso 2800 tecnici

Scollegato al mondo dei concorsi Sicilia, il concorso 2800 tecnici assumerà per 3 anni un elevato numero di laureati e altre figure specializzate che lavoreranno nelle amministrazioni comunali e regionali del Sud Italia. Il bando mira ad accelerare e a rendere più efficiente l’iter di progettazione e l’uso dei fondi europei, con particolare riguardo del Recovery Fund.

Il primo step, che prevedeva la sola valutazione dei titoli, è stato superato da 8.582 candidati. Adesso sarà la volta della prova scritta, che in Sicilia si svolgerà in provincia di Catania.

Concorsi pubblici 2021: i bandi attivi in Gazzetta Ufficiale

Infine, si pubblicano i bandi dei concorsi Sicilia 2021 a cui è ancora possibile inviare la candidatura. Nello specifico: