Concorsi Sicilia 2021: assunzioni anche all’Ospedale “Garibaldi” di Catania

Concorsi Sicilia 2021: pubblicati tre bandi di concorso per lavorare in ambito sanitario. Vediamo quali posizioni sono ricercate e i termini di scadenza.

Concorsi Sicilia 2021: sono stati recentemente pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana alcuni bandi relativi ad aziende sanitarie a Catania e Messina. Vediamo quali sono le posizioni aperte ed entro quando è possibile procedere all’invio delle domande.

Azienda sanitaria provinciale di Messina

Tra i concorsi Sicilia 2021 pubblicati, è stato indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore medico con incarico di direzione di struttura complessa – disciplina anestesia e rianimazione – presso P.O. di Milazzo – ASP Messina.

Gli interessati possono presentare domanda. Redatta in carta semplice e corredata dai documenti necessari, entro e non oltre il 24 giugno 2021. Le domande dovranno essere indirizzate alla pec: concorsi@pec.asp.messina.it .

Per avere ulteriori informazioni è possibili visionare il testo integrale del bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, oppure è possibile rivolgersi ai numeri 090/3652751 – 3652850 – 3652752 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

Azienda sanitaria provinciale di Messina

È stato pubblicato un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore medico con incarico di direzione di struttura complessa – disciplina ostetricia e ginecologia – presso P.O. di Milazzo – ASP Messina.

Coloro che volessero presentare domanda dovranno farlo entro e non oltre il termine fissato del 24 giugno 2021. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione dedicata ai concorsi Sicilia 2021 nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, oppure telefonare ai numeri 090/3652751 – 3652850 – 3652752 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

Azienda ospedaliera “Garibaldi” Catania

Il direttore generale ha reso noto che è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario logopedista, categoria D, presso l’azienda ospedaliera “Garibaldi” di Catania.

Il termine per la presentazione della domanda scade il 24 giugno 2021, giorno in cui dovranno essere pervenute le richieste redatte in carta semplice e corredate dei documenti necessari. Il testo integrale del bando è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al settore gestione risorse umane dell’ARNAS Garibaldi – piazza S. Maria di Gesù n. 5 – Catania.