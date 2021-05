Concorsi Difesa e Ministero Interni: bandi per 25 assunzioni

Concorsi Difesa e Ministero dell'Interno, ma anche diversi altri concorsi pubblici attivi. Tutte le novità e i bandi in scadenza nella Gazzetta Ufficiale.

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale due concorsi Difesa e Ministero dell’Interno in scadenza nelle prossime settimane. I due bandi hanno scadenze diverse e si rivolgono a diverse tipologie di candidati. Vediamo nel dettaglio in cosa consistono.

Concorsi Difesa: bando per l’assunzione di Sottotenenti psicologi

Il Ministero della Difesa ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio un concorso straordinario per l’assunzione di 10 sottotenenti psicologi. Oltre ai requisiti generali, come il godimento di diritti civili e politici e l’assenza di condanne o licenziamenti dalla PA, si segnalano i seguenti requisiti specifici per questi concorsi Difesa:

non aver superato i 35 anni di età;

laurea magistrale in Psicologia (o titoli di studio equipollenti) e abilitazione all’esercizio della professione.

I candidati selezionati dal concorso Difesa entreranno in servizio permanente presso il corpo sanitario dell’esercito. La selezione prevede diverse prove.

Prova di cultura generale e militare.

Lingua inglese.

Prova scritta di cultura tecnico-professionale.

Valutazione titoli.

Prove di efficienza fisica.

Accertamenti sanitari.

Accertamento attitudinale.

Prova orale.

Per candidarsi ai concorsi Difesa bisogna inviare domanda in forma telematica sul sito https://concorsi.difesa.it entro il 17 giugno. Necessario lo SPID.

Ministero Interni concorsi

Il Ministero degli Interni, invece, bandisce un concorso per l’assunzione di quindici atleti da assegnare ai gruppi sportivi della “Polizia di Stato – Fiamme Oro“. Gli atleti saranno inquadrati come agenti e assistenti della Polizia di Stato.

Gli atleti dovranno compilare la domanda entro il 20 giugno. Per candidarsi bisognerà accedere alla piattaforma https://concorsionline.poliziadistato.it e cliccare sulla sezione “Concorso pubblico”. Di seguito, il bando completo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Concorsi pubblici 2021: gli altri bandi

Infine, tra i concorsi pubblici in scadenza ma ancora attivi, si segnalano i seguenti bandi:

490 posti di ispettori informatici nei Vigili del Fuoco;

11 unità di assistenti amministrativi a Messina, nel polo ospedaliero “Papardo”;

79 posti come ricercatore a tempo determinato all’Università di Palermo.

Di seguito tutte le informazioni sui bandi attivi: