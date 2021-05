Lavoro Catania, da Lidl a Wycon: tutte le posizioni aperte

Lavoro Catania: diverse pozioni lavorative in differenti ambiti attive su Catania e provincia. Da lidl a Penny Market, ma anche qibit expert. Tutte le offerte.

Sono svariate le opportunità di lavoro Catania. Molte posizioni lavorative aperte in differenti ambiti, da lidl a Wjcon, ma assume anche QiBit-Expert e Penny Market.

QiBit-Expert

La risorsa sarà inserita in un team di Ricerca e Sviluppo molto strutturato, con continue possibilità di formazione e crescita interna, impiegato nello sviluppo di innovativi applicativi di uso interno ed esterno. La risorsa si occuperà dello sviluppo, customizzazione ed implementazione di nuove evolutive e nuovi componenti di vari progetti.

Requisiti:

Esperienza di sviluppo di almeno 4 anni come sviluppatore;

Buona conoscenza di C# o VB.NET;

Buona conoscenza di SQLServer (ver. 2014);

Buona conoscenza di Javascript, HTML, XML;

Conoscenza di ASP.NET MVC;

Conoscenza della lingua inglese, in particolare lato tecnico.

Il luogo di lavoro è Catania e l’assunzione avverrà a tempo indeterminato. Per maggiori informazioni consultare il sito dell’azienda QiBit al sito www.qibit.it.

Wycon

Opportunità di lavoro Catania anche da Wycon. L’azienda è un marchio italiano di cosmetica professionale che offre una linea di make up e trattamenti per viso e corpo all’avanguardia. Presenti da 15 anni nel campo del make up ricercano un/una stagista con forte passione per il make-up da inserire in un nuovo store a Catania. Per maggiori informazioni su come candidarsi visitare il sito dell’azienda.

Lidl

Lidl è una catena di supermercati tedesca diffusa in tutta Europa. Svariate sono le posizioni lavorative attualmente attive a Catania e provincia. Di seguito alcune offerte.

Operatore di filiale part-time

Cercasi operatore appartenente alle categorie protette Art.18 (Legge 68/99) Catania (f/m). Le principali mansioni dell’Operatore di Filiale sono:

Collaborazione con il team per la gestione ottimale del Punto Vendita;

Rifornimento dei prodotti sugli scaffali;

Preparazione e gestione dei nuovi articoli in promozione;

Pulizia all’interno e all’esterno del Punto Vendita.

Requisiti:

Iscrizione alla lista delle Categorie Protette (Art.18);

Orientamento al cliente;

Attitudine al lavoro di squadra;

Affidabilità e flessibilità;

Capacità di multitasking.

Il contratto prevede un part-time organizzato su turni. Per procedere all’invio della domanda è possibile accedere alla sezione dedicata lavoro.lidl.it. La sede di lavoro è Catania.

Graduate Program Generazione Talenti Logistica

Il Graduate Program “Generazione Talenti Logistica” rappresenta un’opportunità unica per lanciare la carriera agli esordi e rendersi autonomi dal punto di vista economico. Durante un percorso lavorativo e formativo di un anno, basato sulla Job Rotation e strutturato in 4 fasi diverse, si avrà la possibilità di sperimentare diverse tipologie di attività affiancando diversi ruoli e colleghi vivendo la continua evoluzione delle realtà Lidl del territorio.

Il profilo ricercato per questa offerta di lavoro Catania deve essere un neolaureato con una mentalità manageriale ed aperta al cambiamento.

L’offerta prevede un contratto a tempo determinato di 1 anno con straordinari pagati al minuto e, al termine del programma, concrete possibilità di inserimento. La sede di lavoro è Contrada Cubba, Misterbianco (CT).

Real Estate Development Manager Sicilia

Il Real Estate Development Manager (Responsabile Sviluppo immobiliare) partecipa attivamente alla realizzazione delle strategie di espansione territoriale nell’area geografica assegnata: ricerca per acquisire aree in cui aprire Punti Vendita, valuta le diverse opportunità e gestisce le operazioni immobiliari fino alla loro chiusura.

Le principali mansioni del Real Estate Development Manager sono:

Conduzione e coordinamento delle attività necessarie per l’apertura di nuovi Punti Vendita;

Presidio del territorio di competenza per raccogliere informazioni relative alla disponibilità di terreni o immobili;

Creazione di nuove opportunità di sviluppo immobiliare attraverso la relazione con enti pubblici e privati;

Analisi della documentazione tecnica e legale attinente agli immobili o alle aree individuate;

Studio e verifica della fattibilità delle operazioni dal punto di vista tecnico ed economico;

Negoziazione e conduzione delle trattative con Enti pubblici e privati;

Relazione con le Pubbliche Amministrazioni per gestire le autorizzazioni necessarie per le operazioni immobiliari

Gestione della contrattualistica.

I requisiti principali per accedere all’offerta sono:

Laurea di indirizzo tecnico (Architettura, Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, Ingegneria Civile o Edile) o economico gestionale (Economia o Ingegneria Gestionale);

Esperienza pregressa in ruolo analogo.

L’offerta prevede un contratto a tempo indeterminato e la sede di lavoro è Misterbianco (CT).

Penny Market

Penny Market è una catena tedesca di supermercati discount, presente nell’Unione europea con oltre 3000 punti vendita. Di recente è stata attivata una posizione lavorativa in un punto vendita di Catania.

La figura ricercata è “addetto alla vendite e banco gastronomia”. La sede di lavoro è Catania ed il punto vendita si trova in Via Mascagni.

Per inoltrare la propria candidatura basterà accedere alla sezione lavora con noi su sito di penny market.