Concorsi Sicilia 2021: assunzioni in università e Asp

Concorsi Sicilia 2021: numerosi posti disponibili nelle università e bandi anche nelle Asp. Tutti i concorsi più recenti e i bandi ancora attivi nella GU.

I concorsi Sicilia 2021 in Gazzetta Ufficiale arrivano anche questa settimana. Decine i posti disponibili, soprattutto nelle università e nelle Asp. Vediamo quali sono gli ultimi bandi pubblicati e quali quelli in scadenza.

Concorsi Sicilia 2021: 79 posti all’Università di Palermo

Il più rilevante dei concorsi Sicilia in Gazzetta Ufficiale riguarda un bando per la copertura di 79 posti di ricercatore a tempo determinato all’Università di Palermo. Il contratto avrà durata triennale e prevede l’assunzione a tempo pieno. Le selezioni si svolgeranno per titoli e colloquio e per candidarsi c’è tempo fino al 20 giugno.

Il bando prevede l’assunzione per vari settori concorsuali e dipartimenti. Il testo integrale viene pubblicato sul sito dell’Università di Palermo e sull’albo di ateneo. Di seguito l’avviso sul sito della Gazzetta Ufficiale, con i settori concorsuali messi a concorso.

Concorso Sicilia: Asp di Siracusa

Con scadenza il 5 giugno, l’Asp di Siracusa indice due concorsi per la copertura di posti di dirigente medico per varie discipline e per dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche.

Attenzione, però: entrambi i concorsi costituiscono manifestazioni di interesse mediante utilizzo di graduatorie di merito in corso di validità approvate da altre aziende ed enti del servizio sanitario nazionale. I bandi verranno pubblicati sul sito internet dell’Asp di Siracusa e sulla Gazzetta Ufficiale nazioanle.

Concorsi Sicilia in scadenza: gli altri bandi

Tra i bandi pubblicati nelle ultime Gazzette Ufficiali, si segnalano i restanti concorsi pubblici Sicilia 2021 ancora attivi e le relative scadenze:

Mobilità volontaria a Messina : scadenza il 17 giugno per 24 posti.

: scadenza il 17 giugno per 24 posti. Assunzioni nelle università di Catania e Palermo : scadenza il 23 maggio.

: scadenza il 23 maggio. Azienda ospedaliera “Papardo” di Messina: scadenza il 23 maggio.

Per maggiori informazioni riguardo alle posizioni messe a concorso e ai documenti necessari per le candidature, si rimanda alle edizioni precedenti della Gazzetta Ufficiale.