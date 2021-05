Concorsi Sicilia 2021: ecco tutti i nuovi bandi pubblicati in Gazzetta Ufficiale ma attualmente in scadenza. Di fatto, restano pochi giorni per partecipare.

Concorsi Sicilia 2021: l’ultima Gazzetta Ufficiale prevede nuove assunzioni. Nel frattempo, si riduce il tempo a disposizione per partecipare ad altri bandi. Di seguito bandi nuovi e in scadenza.

Concorsi Sicilia 2021: un nuovo bando

Città metropolitana di Messina: mobilità volontaria esterna

Tra i nuovi concorsi Sicilia 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un bando relativo alla mobilità volontaria esterna per la copertura di ventiquattro posti per varie categorie e profili professionali.

Il bando scade il 17 giugno e i 24 posti, a tempo pieno ed indeterminato, sono riservati ai disabili ai sensi dell’articolo l della legge n. 68/1999. I profili ricercati sono i seguenti:

un posto di ingegnere impiantista;

un posto di ingegnere elettronico;

un posto di ingegnere strutturista e geotecnico;

un posto di ingegnere chimico o chimico;

un posto di ingegnere ambientale e del territorio;

un posto di ingegnere idraulico e infrastrutture;

due posti di ingegnere informatico;

un posto di geologo;

quattro posti di istruttore direttivo contabile;

due posti di istruttore direttivo amministrativo;

tre posti di programmatore informatico;

tre posti di perito tecnico impiantista;

tre posti di geometra.

Gli avvisi e gli schemi di domanda sono pubblicati integralmente all’albo pretorio on-line della Città metropolitana di Messina e sono consultabili nel sito web dell’Ente all’indirizzo www.cittametropolitana.me.it – Sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso.

Concorsi Sicilia 2021: i bandi in scadenza

Università di Catania e Università di Palermo: bandi in scadenza

Alcuni bandi relativi ai concorsi in Sicilia sono in scadenza. Tra questi quelli indetti dalle Università di Catania e Palermo. Entrambi i bandi scadono il 23 maggio 2021.

In particolare, l’ateneo catanese ha avviato delle procedure di selezione per la chiamata di professori di prima fascia per il Dipartimento di Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche, per il dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche e per il dipartimento di Fisica e astronomia “Ettore Majorana”. Il bando completo è disponibile sul sito Unict alla voce “bandi, gare e concorsi”.

L’ateneo palermitano, invece, ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo di categoria D da impiegare nel Dipartimento di Ingegneria. Il bando è disponibile sul sito Unipa e sull’albo dell’ateneo.

Azienda Ospedaliera “Papardo” di Messina

Infine, un altro bando in scadenza il 23 maggio 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale è quello relativo all’Azienda Ospedaliera “Papardo” di Messina e volto alla ricerca di:

tre collaboratori amministrativo-professionale;

otto posti di assistente amministrativo.

Ulteriori informazioni sono pubblicate sul sito www.aopapardo.it alla sezione bandi di concorso.