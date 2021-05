Concorso 2800 tecnici al sud: pubblicata graduatoria e data prove

Concorso 2800 tecnici: 8.582 candidati superano la prima fase. Ecco dove e quando si svolgerà la prova scritta.

Concorso 2800 tecnici: sono state pubblicate le graduatorie del concorso per 2800 assunzioni di tecnici al Sud, bandito dall’Agenzia della Coesione territoriale. Obiettivo del concorso è l‘assunzione a tempo determinato 2800 tecnici per le amministrazioni del Sud Italia.

I cinque profili messi al bando sono quelli di esperto amministrativo giuridico, esperto in gestione, rendicontazione e controllo, esperto tecnico, esperto in progettazione e animazione territoriale e analista informatico.

Concorso 2800 tecnici al Sud graduatorie

Le graduatorie del concorso 2800 tecnici al Sud sono consultabili sulla piattaforma “Step One” di Formez Pa. Sullo stesso portale sono pubblicati i codici concorso e il diario d’esame.

A superare il primo step sono stati 8.582 candidati, che potranno accedere alla prova scritta in base al profilo scelto. In particolare, il 24,1% degli ammessi risiede in Sicilia, il 19% in Campania, il 16,6% in Calabria, il 13,7% in Puglia e 57 sono residenti all’estero.

Le graduatorie sono state stilate in base al punteggio attribuito ai titoli e all’esperienza professionale dichiarati dagli 8.582 candidati (pari al triplo dei posti messi a bando) selezionati tra gli 81.150 che avevano presentato domanda.

Quando e dove si svolgeranno le prove

La prova scritta digitale del concorso 2800 tecnici al Sud, distinta per ciascun profilo, si svolgerà in più turni, dal 9 all’11 giugno, presso sei sedi regionali in Sicilia, Calabria, Campania, Lazio, Puglia e Sardegna.

Ogni candidato sarà convocato presso una delle sedi indicata sulla lettera di partecipazione che avranno ricevuto a mezzo mail da info@concorsismart.it. La sedi sono distinte in base alla Regione di residenza. In particolare, in Sicilia la sede è il Centro Commerciale all’Ingrosso Città di Catania, ingresso via Passo del Fico, 95121 Catania.

Svolgimento della prova

Il test scritto consisterà in un quiz di 40 domande a risposta a risposta multipla della durata di 60 minuti. Per superarlo sarà necessario conseguire un punteggio minimo di 21/30.

Per accedere alla prova, i partecipanti dovranno obbligatoriamente dare prova di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare 48 ore prima dell’inizio della prova. Dovranno, inoltre, indossare la mascherina FFP2, che sarà loro fornita dall’organizzazione e rispettare tutte le misure di prevenzione e sicurezza sanitaria previste.