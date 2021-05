Lavoro Catania, da Decathlon a Apple: le nuove offerte

Posizioni lavoro Catania aperte in aziende come Decathlon, Apple e Ikea. Le figure ricercato sono molte: di seguito tutte le informazioni utili.

Posizioni aperte di lavoro Catania. Secondo quanto indicato anche dal sito LinkedIn, note aziende operanti sul territorio cercano figure professionali da inserire a tempo determinato. Si tratta di Decathlon, Apple e Ikea.

Lavoro Catania: Decathlon

La nota catena di negozi per indumenti e attrezzature sportive operante in tutta Europa ricerca la figura di sales assistant trekking/escursionismo, all’interno della categoria “sport leader”. Seguendo un preciso piano di sviluppo, il lavoratore dovrà:

contribuire allo sviluppo della politica commerciale del proprio sport;

diventare ambasciatore dell’insegna, dei servizi e dei prodotti denominati “Marche Passione”;

accompagnare il cliente nell’acquisto tramite il canale di vendita più consono;

prendere in autonomia decisioni circa la gestione del layout e del merchandising del reparto assegnato.

Requisiti richiesti

A tal fine i requisiti da rispettare per la candidatura sono la pratica regolare di trekking, escursionismo, speleologia, arrampicata sportiva e altri sport di montagna. Inoltre, sono tenuti in considerazione la curiosità, l’intraprendenza e la concretezza del candidato.

Il tipo di contratto offerto è a tempo determinato, consistente in un mese con possibili proroghe in orario part-time di 20 ore settimanali. Retribuzione consistente in 5 liv. CCNL Commercio.

Si ricorda che sul sito Decathlon sono disponibili anche altre due posizioni per Catania: una per Sales Assistant Pesca ed un’altra per Sales Assistant Ciclismo/laboratorio.

Lavoro Catania: Apple

Anche la nota casa di produzione tecnologica americana Apple ha aperto una posizione lavorativa a Catania. La posizione è per specialista, figura che dovrà occupare della gestione del negozio. Più nello specifico, come specialista si dovrà contribuire a creare passione ed entusiasmo per i prodotti, offrendo le giuste soluzioni e consegnando i prodotti direttamente nelle mani del cliente.

Bisognerà altresì intercettare le esigenze dei clienti e proporre soluzioni brillanti, guidando, consigliando, vendendo e perfino configurando i loro nuovi prodotti. Il successo del lavoratore sarà valutato sulla base della produttività individuale e a quella del team, nonché alle prestazioni globali del negozio.

Requisiti richiesti

Al fine di ricoprire il ruolo di specialista, l’azienda statunitense richiede dei requisiti fondamentali e aggiuntivi, i primi consistono in:

capacità di offrire ai clienti esperienze eccezionali in un ambiente molto dinamico e di essere stimolato da una costante interazione personale;

forte interesse per la tecnologia, in particolare per i prodotti Apple, e capacità di imparare rapidamente a usare nuovi prodotti e funzioni;

eccellenti capacità di comunicazione che ti permettono di conversare liberamente e tranquillamente sia con piccoli gruppi sia con i singoli clienti.

I secondi invece:

passione per Apple;

voglia di imparare e mettere in pratica i fondamenti del servizio clienti Apple;

spiccate capacità interpersonali: disponibilità e saper ascoltare e comprendere gli altri;

ottima conoscenza della lingua locale;

accettare orari di lavoro flessibili. L’orario di lavoro dipenderà dalle esigenze aziendali.

L’opportunità di lavoro è full-time e part-time.

Lavoro Catania: Ikea

L’azienda svedese conosciuta per la vendita di mobili cerca una figura di un addetto vendite da collocare nella sua sede catanese al fine di:

massimizzare le vendite facendo in modo che l’area di responsabilità assegnata sia pulita, ordinata, ben rifornita e correttamente prezzata, e controllando che i prodotti siano sempre in perfette condizioni; analizzare le capacità dei posti vendita secondo i parametri del sistema per garantire un’elevata disponibilità dei prodotti;

avere passione per i prodotti che vendi e studiarne attivamente le caratteristiche e i vantaggi;

interagire attivamente con i clienti per identificare le loro esigenze ponendo le domande giuste, e consigliare loro le migliori soluzioni per la casa.

Requisiti richiesti

Al fine di ricoprire il ruolo di addetto vendite è necessario:

amare il contatto con i clienti e ti relazioni con loro senza difficoltà, in modo cortese e amichevole;

desiderare attivamente offrire tutti i servizi disponibili nel negozio IKEA per aiutare i clienti a fare scelte consapevoli, ottimizzando la loro esperienza d’acquisto;

Avere esperienza in ambienti di vendita o Customer Service.

Il tempo di occupazione è part-time.

Per ulteriori informazioni e per candidarsi è necessario collegarsi al sito internet ufficiale dell’ente in questione.