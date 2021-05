Concorso STEM: tutti i posti divisi regione per regione

Concorso STEM, quanti sono i posti suddivisi regione per regione? Ecco una panoramica di tutti i posti disponibili con le ultime informazioni sul concorso ordinario STEM.

Concorso STEM, quali sono le ultime novità? Il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi ha affermato che verranno indetti ulteriori concorsi che riguardano le cattedre Stem: cattedre di Fisica, Matematica, Matematica e fisica, Scienze e tecnologie informatiche per la scuola secondaria di secondo grado.

“L’intenzione-spiega Bianchi – è quella di avviare, sempre tramite l’approvazione dello stesso decreto legge, del “famoso concorsone ordinario che dovrebbe dare 45mila posti in 3 anni”.

Il concorso STEM dovrebbe svolgersi d’estate e portare in cattedra da settembre un numero di 3.005 docenti.

Concorso STEM: chi può partecipare

Al concorso STEM potranno accedervi solo coloro i quali hanno presentato domanda, entro il 31 luglio 2020, per il concorso ordinario secondaria I e II grado di cui al DD. n. 201 del 20 aprile 2020 per la classe di concorso in oggetto.

La ripartizione dei posti: il prospetto

Di seguito tutto il prospetto regionale con la ripartizione dei posti:

A020 Fisica

282 i posti (quasi 2500 i candidati). 59 in Lombardia, 35 in Emilia Romagna , 29 in Piemonte.

Abruzzo 4

Basilicata 3

Calabria 3

Campania 17

Emilia Romagna 35

Friuli Venezia Giulia 8

Lazio 21

Liguria 8

Lombardia 59

Marche 14

Molise 3

Piemonte 29

Puglia 9

Sardegna 10

Sicilia 4

Toscana 24

Umbria 3

Veneto 28

Totale 282

A026 Matematica

1005 i posti disponibili (con oltre 8mila candidature). 192 posti in Lombardia , 110 in Emilia Romagna e 101 in Toscana.

Abruzzo 9

Basilicata 8

Calabria 36

Campania 77

Emilia Romagna 110

Friuli Venezia Giulia 23

Lazio 76

Liguria 38

Lombardia 192

Marche 39

Molise 10

Piemonte 93

Puglia 39

Sardegna 40

Sicilia 14

Toscana 101

Umbria 8

Veneto 92

Totale 1005

A027 Matematica e Fisica

815 i posti disponibili (con oltre 5mila candidature). Più posti ancora in Lombardia con 134, 102 in Campania e 96 in Toscana.

Abruzzo 11

Basilicata 10

Calabria 42

Campania 102

Emilia Romagna 54

Friuli Venezia Giulia 11

Lazio 90

Liguria 27

Lombardia 134

Marche 23

Molise 11

Piemonte 65

Puglia 40

Sardegna 36

Sicilia 8

Toscana 96

Umbria 5

Veneto 50

Totale 815

A041 Scienze e Tecnologie informatiche

903 posti disponibili (con più di 5mila candidati). Sempre Lombardia con più posti disponibili 186 in totale,89 in Veneto e 87 in Piemonte.

Abruzzo 11

Basilicata 4

Calabria 19

Campania 71

Emilia Romagna 83

Friuli Venezia Giulia 26

Lazio 47

Liguria 29

Lombardia 186

Marche 29

Molise 11

Piemonte 87

Puglia 54

Sardegna 33

Sicilia 42

Toscana 74

Umbria 8

Veneto 89

Totale 903

Concorso STEM: le prove

Al fine di poter partecipare al concorso STEM è necessario sostenere due differenti tipologie di prove. In questo caso, non verranno valutati i titoli.

Le prove si suddividono in : prova scritta e prova orale.

Per quanto riguarda la prova scritta essa consisterà nella risoluzione di 50 domande:

40 sui programmi previsti dall’allegato A al decreto del Ministro dell’istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la singola classe di concorso,

sui programmi previsti dall’allegato A al decreto del Ministro dell’istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la singola classe di concorso, 5 sull’informatica

sull’informatica 5 sull’inglese

Per la classe di concorso A027-Matematica e Fisica i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti di fisica. Non ancora pubblici i programmi per informatica e inglese.

La prova ha una durata massima di 100 minuti, esclusi da tale limite gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La valutazione della prova è effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. Inoltre, verrà valutata a un massimo di 100 punti e la si potrà superare con un minimo di 70. La redazione dei quesiti della prova scritta, anche a titolo oneroso, è affidata a una o più università.

Per quanto riguarda la prova orale:

per tale prova non vi è ancora nessuna indicazione se non quella che riguarda la valutazione: valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti. Inoltre, chiaramente, la prova orale terrà conto della graduatoria. Chi supera lo scritto potrà accedere all’orale.