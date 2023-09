Concorso insegnante di sostegno 2023: novità e domanda

Concorso insegnante di sostegno 2023, ecco cosa c'è da sapere sul bando in uscita, sulle prove e come inviare la domanda.

Concorso insegnante di sostegno 2023: in arrivo il Ministero dell’istruzione e del Merito prevede nuove assunzioni di docenti e personale ATA a partire già da quest’anno scolastico. Tra questi è prevista anche l’assunzione di nuovi insegnati di sostegno, ecco di seguito tutte le informazioni sul concorso, i requisiti e le prove.

Concorso insegnante di sostegno 2023: come funziona

Il concorso è a livello nazionale, ma si svolgerà su base regionale, è possibile fare domanda per una sola regione e per tutti i posti per cui si possiede il titolo, la graduatoria verrà aggiornata ogni due anni.

Inoltre, le graduatorie possono essere utilizzate per assegnare i posti nel sostegno nei vari ordini e gradi di scuola, rimasti vuoti in caso di esaurimento della graduatorie per l’ammissione in ruolo, comprese le graduatorie ad esaurimento e le graduatorie dei concorsi per i docenti. Le graduatorie del concorso per il sostegno possono essere usate fino il 31 dicembre 2025.

Concorso insegnante di sostengo 2023: come inviare la domanda

La domanda deve essere inviata in modo telematico e deve essere presentata sulla piattaforma web del sito MIM. I candidati i possesso dei relativi titoli possono presentare l’istanza di partecipazione, per una sola regione e per ogni tipologia di posto, relative ai vari gradi di scuola per i quali si è in possesso di titolo.

Si ricorda che per compilare ed inviare la domanda è necessario possedere le credenziali SPID oppure CIE o elDAS ed essere successivamente abilitati.

Concorso insegnante di sostegno 2023: come si svolge la prova

La prova consiste in un colloquio di idoneità, gli uffici scolastici regionali comunicheranno sedi e orari di svolgimento, circa 10 giorni prima dello svolgimento della prova, quest’ultima ha l’obbiettivo di comprendere: possesso e corretto esercizio, in relazione all’esperienza maturata dal docente e validata dal superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova, delle conoscenze e competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata.