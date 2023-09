Concorso ordinario 2023, scuola secondaria: novità

Concorso ordinario 2023, scuola secondaria: in arrivo novità per tutti coloro i quali vorrebbero lavorare nel mondo della scuola.

Concorso ordinario 2023, scuola secondaria: sono in arrivo due bandi per quanto riguarda l’assunzione di docenti nell’ambito scolastico tramite concorso ordinario. In particolare, i concorsi riguardano la scuola secondaria e mirano all’inserimento di personale nell’organico scolastico del Paese. Di seguito tutte le novità in arrivo sulla questione.

Concorso ordinario 2023: i bandi

Come anticipato, i bandi in arrivo per il concorso ordinario 2023 sono due e saranno rivolti in particolare a tutti coloro i quali hanno 24 o 30 CFU. Chiaramente, saranno inclusi tra i partecipanti anche tutti i docenti precari ed è possibile partecipare al concorso senza abilitazione.

Dei due bandi, il primo concorso sarà per i docenti abilitati, o precari con almeno 3 anni di servizio o in possesso di 24 CFU e sarà indicato come concorso straordinario ter. Invece, il secondo bando sarà rivolto a docenti abilitati, o con 3 anni di servizio o semplicemente in possesso di 30 CFU richiesti. I posti disponibili riguarderanno anche i ruoli di insegnante di sostegno: tuttavia, per ottenere questi incarichi sarà necessario possedere la specializzazione.

Concorso scuola secondaria: requisiti

Di seguito i requisiti per poter prendere parte al concorso ordinario per la scuola secondaria:

Titoli di accesso per i posti comuni (uno tra i seguenti): Abilitazione per la classe per la quale si partecipa; Titolo di accesso alla classe di concorso + 24 CFU oppure; Titolo di accesso + 30 CFU; Titolo di accesso + 3 anni di servizio negli ultimi 5 nella scuola statale, di cui 1 nella classe di concorso specifica (per ogni annualità servono almeno 180 giorni oppure servizio continuativo dal 1° febbraio agli scrutini).

Titoli di accesso per il concorso su posto di sostegno: Specializzazione nel sostegno didattico per lo specifico grado.



Concorso ordinario 2023, scuola secondaria: prove

Entrambi i bandi citati prevedono una selezione che avverrà per titoli ed esami. Nello specifico, le prove da sostenere saranno le seguenti:

prova scritta di 50 quesiti a risposta multipla da completare in 100 minuti;

di 50 quesiti a risposta multipla da completare in 100 minuti; prova orale da 45 minuti, con lezione simulata e accertamento del livello B2 della lingua inglese.

Per tutte le altre informazioni più dettagliate sui bandi non resta che attendere i prossimi risvolti e aggiornamenti sulla questione.