Ryanair taglia voli nazionali in Sicilia: le novità

La compagnia aerea Ryanair ha annunciato diverse novità per la prossima stagione invernale: di seguito i dettagli.

La nota compagnia aerea low-cost Ryanair ha annunciato diverse novità per la prossima stagione invernale. In particolare, si tratta di tagli ai voli in partenza dalla Sicilia: le rotte nazionali cancellate sono infatti sette e riguardano gli aeroporti di Catania, Palermo e Trapani.

La notizia è stata annunciata dalla compagnia durante una conferenza stampa a Palermo, alla presenza di Eddie Wilson, CEO di Ryanair. Le rotte che verranno cancellate saranno le seguenti: da Palermo verso Forlì e Cuneo; da Trapani verso Pisa e Treviso; da Comiso verso Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Treviso.

Ryanair contro il Decreto Prezzi

“Abbiamo invitato Schifani a respingere il Decreto Prezzi – ha spiegato Wilson – per salvaguardare la connettività siciliana e l’accesso alle tariffe basse. Abbiamo presentato una incredibile proposta di crescita, che consentirà di offrire 3 milioni di posti aggiuntivi e di aumentare la spesa turistica di 1,5 miliardi di euro all’anno, a costo zero per i contribuenti siciliani. Questo piano trasformerà la connettività, il turismo e la crescita dell’occupazione in Sicilia, semplicemente eliminando l’onerosa tassa sul turismo/addizionale comunale e l’illegittimo decreto sul letto dei prezzi“.

Un provvedimento è stato preso dall’Antitrust nei confronti di Ryanair per possibile abuso di posizione dominante, in quanto la compagnia “farebbe leva sulla posizione dominante detenuta nei mercati in cui opera per estendere il proprio potere anche nell’offerta di altri servizi turistici (ad esempio hotel e noleggio auto) ai danni delle agenzie di viaggio e dei clienti che se ne avvalgono per comprare tali servizi“.

Novità per Catania: annunciati altri 4 voli internazionali

Le notizie da parte di Ryanair, tuttavia, non sono tutte negative: sono state annunciate, infatti, anche nuove proposte per il prossimo inverno, con voli da 19 euro e 90 per chiunque prenoti entro il 22 settembre.

Nella stagione invernale, inoltre, ci saranno cinque nuove rotte internazionali, soprattutto per quanto riguarda Catania: da Palermo si potrà andare a Norimberga; da Catania, invece, a Bucarest, Parigi, Praga e Tirana.