Incidente in moto: perde la vita ex calciatore catanese

La vittima è Manuel Puglisi, 22enne cresciuto nelle giovanili del Catania. Il ragazzo ha perso il controllo della moto.

Un ragazzo, il 22enne Manuel Puglisi, calciatore cresciuto nelle giovanili del Catania, è morto per via di un incidente stradale, avvenuto nel quartiere San Cristoforo. Il ragazzo era a bordo di una moto di grossa cilindrata. Il 22enne ha perso il controllo del mezzo, sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Manuel Puglisi ha vestito le maglie di Paternò e Biancavilla, e sono stati numerosi i messaggi di cordoglio nel mondo del calcio.

“Il mondo dello sport siciliano piange oggi la scomparsa di Manuel Puglisi, giovane calciatore cresciuto in maglia rossazzurra. Catania Football Club esprime sincero cordoglio e abbraccia idealmente la famiglia Puglisi” ha scritto il Catania FC sui propri canali social.

Anche il Paternò Calcio ha voluto ricordare il ragazzo con un post su Facebook: “Il Paternò Calcio, incredulo, esprime sincero cordoglio alla famiglia Puglisi. Ciao Manu, un abbraccio vero da parte di tutti noi“.