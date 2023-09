Didacta Sicilia per la scuola del futuro: più di 1.000 i docenti iscritti

Sono più di mille i docenti già iscritti alla seconda edizione di Didacta, iniziativa che ha la scuola come tematica centrale.

Sono oltre 1.200 i docenti iscritti alla seconda edizione di “Didacta Italia – edizione siciliana“, un’iniziativa dedicata alla scuola del futuro che avrà inizio il 12 ottobre prossimo negli spazi del SiciliaFiera – Exhibition Meeting Hub, a Misterbianco.

L’iniziativa

Con la centralità lasciata al tema dell’intelligenza artificiale, la nuova edizione è stata presentata a Palazzo d’Orleans dall’assessore regionale all’Istruzione e Formazione, Mimmo Turano, da Anna Paola Concia, coordinatrice del comitato organizzatore Didacta, e dal direttore generale dell’Ufficio Scolastico regionale, Giuseppe Pierro.

Con la collaborazione di diversi partners istituzionali, tra cui la stessa Regione Siciliana, il programma dell’iniziativa punta ad offrire una vasta gamma di opportunità a dirigenti scolastici e agli insegnanti, a partire dalle scuole d’infanzia fino a coloro appartenenti ai mondi universitario e della ricerca.

“In questa seconda edizione andremo a raccogliere i contributi e le esperienze della scuola dell’intero Mezzogiorno“, ha affermato l’assessore Turano, aggiungendo: “puntiamo a costruire un meccanismo di partecipazione e innovazione dell’insegnamento per formare le nuove generazioni”. La coordinatrice Concia si è mostrata entusiasta in vista della partenza dell’iniziativa, dicendo che sarà “la manifestazione più importante sull’innovazione della scuola in Italia“.

L’edizione siciliana di Didacta ospiterà 150 espositori per un totale di 120 eventi formativi, tra workshop, seminari e convegni.