Lavoro Catania: IKEA, Eurospin e Old Wild West assumono

Lavoro Catania: sono diverse le aziende che operano nel territorio etneo che stanno cercando personale per arricchire il proprio staff. Ecco le offerte di lavoro più interessanti con tutti i requisiti per poter effettuare la propria candidatura per Eurospin, Old Wild West e Primark.

Lavoro Catania: IKEA

La nota azienda svedese offre la possibilità di svolgere uno stage per il ruolo di HR generalist, a Catania. La risorsa si occuperà di supportare i responsabili e i co-workers nel garantire l’applicazione dei processi e della strategia di gestione delle Risorse Umane.

I requisiti da soddisfare sono i seguenti:

Forte passione per le Risorse Umane;

Buona conoscenza del pacchetto office, in particolare di excel;

Buona conoscenza della lingua inglese.

Per potersi candidare bisognerà accedere alla sezione “lavora con noi” dal sito di IKEA, scegliere la posizione di proprio interesse e poi registrarsi.

Lavoro Catania: Eurospin

L’azienda italiana leader della grande distribuzione è alla ricerca di un Addetto/a al Reparto Macelleria per i punti vendita situati a Catania. La risorsa si occuperà del taglio e del lavoro delle carni attenendosi alle procedure HACCP per la corretta conservazione del prodotto, del confezionamento e predisposizione della merce al banco garantendo la catena del freddo e la corretta tenuta del layout merceologico e della pulizia e sanificazione delle attrezzature.

I requisiti da rispettare sono i seguenti:

Conoscenza delle tipologie di carne e delle loro caratteristiche;

Dimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti di lavoro (coltelli e affettatrici);

Passione per il prodotto;

Approccio positivo al cliente;

Affidabilità e serietà;

Capacità comunicative e relazionali;

Flessibilità e capacità di adattamento;

Disponibilità a lavorare su turni e festivi;

Residenza in zone limitrofe;

Essere in possesso di patente di guida ed essere automuniti.

Per poter inoltrare la propria candidatura bisognerà accedere al sito web di Eurospin, cliccare su “Lavora con noi” e su “Scopri le posizioni aperte”. Dopo aver scelto la posizione, sarà richiesto il CV.

Lavoro Catania: Old Wild West

La nota catena di ristoranti è alla ricerca di Addetti/e alla Cucina da collocare nel locale situato presso il centro commerciale “Centro Sicilia”. La risorsa dovrà occuparsi della preparazione delle materie prime e delle pietanze, rispettando le norme HACCP.

È richiesta esperienza nel trattamento della carne, riconoscendone i tagli, applicando una cottura perfetta.

Per potersi candidare bisognerà cliccare su “lavora con noi” dal sito ufficiale che si collegherà con “cigierre” (compagnia generale ristorazione) che si occuperà di raccogliere le candidature.