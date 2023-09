Concorso Esercito 2023: si reclutano Sottotenenti psicologi

Concorso Esercito 2023: pubblicato un bando per reclutare Sottotenenti psicologi. Perché non dare un'occhiata ai requisiti richiesti? Di seguito tutti i dettagli.

Concorso Esercito 2023: indetto il bando straordinario per reclutare 5 Sottotenenti psicologi in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario. Di seguito i dettagli necessari a chiunque sia interessato a mandare la propria candidatura.

Concorso Esercito 2023: 5 posti per Sottotenenti psicologi

La selezione pubblica per il concorso Esercito 2023 è aperta sia a civili, che a militari. Si tratta di un concorso straordinario per 5 Sottotenenti psicologi in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito.

Questo prevede la riserva di 1 posto a favore del coniuge e dei figli superstiti o dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.

Concorso Esercito 2023: i requisiti

Chiunque sia interessato a mandare la propria candidatura, deve innanzitutto controllare se si trova in possesso dei seguenti requisiti:

non avere superato il giorno di compimento del 35° anno di età ;

; godimento dei diritti civili e politici;

laurea magistrale in psicologia e abilitazione all’esercizio della professione;

e abilitazione all’esercizio della professione; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare oppure prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;

non essere stati dichiarati obiettori di coscienza o ammessi a prestare servizio sostitutivo civile;

o ammessi a prestare servizio sostitutivo civile; non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile ;

; non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.

Concorso Esercito 2023: selezione e nomina

Il concorso sarà espletato attraverso diversi fasi selettive, tra cui una prova scritta di cultura generale e militare, accertamento scritto di lingua inglese e prove di efficienza fisica, oltre che ad una prova orale.

Una volta vinto il consorso, i candidati saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo Sanitario dell’Esercito. Poi, si dovrà seguire e superare un corso della durata di almeno 3 mesi.

Concorso Esercito 2023: come candidarsi

La domanda di ammissione alla selezione pubblica per Sottotenenti psicologi nell’Esercito deve essere inviata entro e non oltre giorno 20 ottobre 2023.

Questa dovrà essere presentata online, tramite il portale dei concorsi del Ministero della Difesa.