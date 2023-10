INPS Supermedia 2023, il bando: 11.800 borse di studio disponibili

INPS Supermedia 2023: chi può usufruire dall'agevolazione proposta dal nuovo bando? Di seguito tutti i dettagli utili riguardanti le 11.800 borse di studio offerte.

INPS Supermedia 2023: pubblicato il bando che offre 11.800 borse di studio INPS per studenti delle scuole medie e superiori. Chi può richiedere l’agevolazione economica? Di seguito tutti i dettagli utili da sapere per partecipare al bando, in scadenza il 12 ottobre.

INPS Supermedia 2023: a chi è rivolto?

Il bando recentemente pubblicato è rivolto ai figli o orfani ed equiparati degli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici, degli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale, dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane SpA e dei dipendenti ex IPOST, nonché dei pensionati già dipendenti ex IPOST.

INPS Supermedia 2023: i requisiti

Le borse di studio offerte dall’INPS sono destinate agli studenti che, essendo figli o orfani ed equiparati degli iscritti alle Gestione già elencate, sono in possesso dei seguenti requisiti:

Per le borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di primo grado nell’a.s. 2022/2023 , bisogna aver conseguito la promozione nell’a.s. 2022/23 e il relativo titolo di studio con votazione pari o superiore a 8/10. In caso di studente portatore di handicap (ai sensi della legge n. 104/92), ovvero invalido civile al 100% se maggiorenne, la votazione minima richiesta è ridotta a 7/10.

, bisogna aver conseguito la promozione nell’a.s. 2022/23 e il relativo titolo di studio con votazione pari o superiore a 8/10. In caso di studente portatore di handicap (ai sensi della legge n. 104/92), ovvero invalido civile al 100% se maggiorenne, la votazione minima richiesta è ridotta a 7/10. Per le borse di studio per il conseguimento della promozione alle classi successive nella scuola secondaria di secondo grado nell’a.s. 2022/2023 , è necessario aver conseguito la promozione all’anno successivo di una scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 2022/23 con una media pari o superiore a 8/10. In caso di studente portatore di handicap (ai sensi della legge n. 104/92) ovvero invalido civile al 100% se maggiorenne, la votazione minima richiesta è ridotta a 7/10.

, è necessario aver conseguito la promozione all’anno successivo di una scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 2022/23 con una media pari o superiore a 8/10. In caso di studente portatore di handicap (ai sensi della legge n. 104/92) ovvero invalido civile al 100% se maggiorenne, la votazione minima richiesta è ridotta a 7/10. Per le borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di secondo grado nell’a.s. 2022/2023, bisogna aver conseguito la promozione nell’anno scolastico 2022/23 e il relativo titolo di studio con votazione pari o superiore a 80/100. In caso di studente portatore di handicap (ai sensi della legge n. 104/92) ovvero invalido civile al 100% se maggiorenne, la votazione minima richiesta è ridotta a 70/100.

Si ricorda che anche studenti che abbiano frequentato scuole equiparate alle scuole secondaria di secondo grado, il conservatorio o corsi di formazione professionale di durata non inferiore a sei mesi possono partecipare al concorso.

INPS Supermedia 2023: le borse disponibili

Le borse di studio disponibili sono 11.800 e sono divise secondo il modo che segue.

Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

1.600 borse di studio dal valore di 750 euro per i frequentati l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado con conseguimento del relativo titolo di studio;

con conseguimento del relativo titolo di studio; 4.100 borse di studio dal valore di 800 euro per i primi 4 anni della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, corsi pre-accademici di Conservatori) e corsi di formazione professionale con durata non inferiore a 6 mesi;

(licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, corsi pre-accademici di Conservatori) e corsi di formazione professionale con durata non inferiore a 6 mesi; 2.200 borse di studio dal valore di 1.300 euro per il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado con il conseguimento del relativo titolo di studio.

Gestione assistenza magistrale

950 borse di studio dal valore di 750 euro per l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado con conseguimento del relativo titolo di studio;

con conseguimento del relativo titolo di studio; 1.950 borse di studio dal valore di 800 euro per i primi 4 anni della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, corsi pre-accademici di Conservatori) e corsi di formazione professionale con durata non inferiore a 6 mesi;

(licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, corsi pre-accademici di Conservatori) e corsi di formazione professionale con durata non inferiore a 6 mesi; 900 borse di studio dal valore di 1.300 euro per il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado con il conseguimento del relativo titolo di studio.

Gestione ex-Ipost