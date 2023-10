Concorso scuola 2023: i requisiti e le novità da sapere

Concorso scuola 2023: quali sono i requisiti e le novità che gli aspiranti docenti devono sapere? Di seguito i dettagli per chi desidera candidarsi a questo ruolo.

Concorso scuola 2023: il prossimo bando è atteso per questo autunno. Nel frattempo, lo scorso 25 settembre è stato pubblicato il DPCM 60 CFU in Gazzetta Ufficiale; quali sono le novità più importanti per quanto riguarda la scuola ed il reclutamento docenti? Di seguito una guida dettagliata.

Concorso scuola 2023 ed il nuovo decreto

Sulle pagine della Gazzetta Ufficiale, è stato pubblicato qualche giorno fa il decreto che autorizza il ministero dell’Istruzione e del Merito all’avvio di procedure concorsuali volte al reclutamento di 30.216 posti di docente, di cui 21.101 su posto comune e 9.115 su posto di sostegno.

I candidati dovranno svolgere due prove per partecipare: una scritta, consistente in una serie di quiz a risposta multipla, e una orale, per accertare le competenzesulla disciplina della classe di concorso.

Concorso scuola 2023: i requisiti per gli aspiranti docenti

Per partecipare al concorso per i posti comuni di scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti docenti dovranno essere in possesso di alcuni specifici requisiti, tra i quali:

laurea magistrale o magistrale a ciclo unico , oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di secondo livello, e abilitazione nelle specifiche classi di concorso;

, oppure del dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di secondo livello, e abilitazione nelle specifiche classi di concorso; titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso e aver svolto, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso, un servizio di almeno tre anni scolastici , anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti;

, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti; titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso e 24 CFU/CFA, conseguiti entro il 31/10/2022.

Concorso scuola 2023: i requisiti per gli aspiranti ITC

Per quanto riguarda invece i posti comuni di scuola secondaria di primo e secondo grado gli aspiranti insegnanti tecnico-pratico, i requisiti da avere prima di candidarsi sono i seguenti:

laurea, o diploma dell’ alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data d’indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso;

di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data d’indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso; titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti;

titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso.

Concorso scuola 2023: i requisiti per i docenti di sostegno

Infine, anche i docenti di sostegno possono partecipare al concorso. Per farlo, però, oltre al titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, devono aver superato il percorso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso.