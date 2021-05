Coronavirus Sicilia, oggi 22 decessi: i dati a Catania e provincia

Coronavirus Sicilia: stabile il numero dei nuovi contagi nell'Isola e in discesa quello degli attuali positivi. Preoccupa tuttavia il numero dei decessi. Ecco il bollettino.

Coronavirus Sicilia: l’Isola è entrata lunedì 17 maggio in zona gialla e l’andamento dei contagi sembra mantenere una linea discendente. Finalmente, gli abitanti dell’Isola potranno tornare a una situazione di semi-normalità pur con tutte le precauzioni e le regole da rispettare ancora per evitare il contagio. La campagna vaccinale, nel frattempo, procede e, da ieri, gli over 40 rientrano nelle fasce vaccinabili.

Nel frattempo, il Ministero della Salute continua a pubblicare il bollettino giornaliero, che indica l’incremento dei dati sul Coronavirus in ambito nazionale. Vediamo quali sono i dati della Sicilia nelle ultime 24 ore.

Coronavirus Sicilia: calano gli attuali positivi, crescono i morti

I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 411, che portano il numero totale dei contagi nell’Isola a 220.765. Il numero degli attuali positivi scende di -403 unità, per un totale di 16.293 attuali positivi.

Sono 792 i guariti nelle ultime 24ore per un totale di 198.783 dall’inizio della pandemia. Preoccupa, tuttavia, il numero dei decessi che oggi sono ben 22. Dall’inizio della pandemia, sono 5.689.

Coronavirus Sicilia: i dati delle province

Palermo: 68.197 (85)

Catania: 56.823 (157)

Messina: 25.709 (49)

Siracusa: 15.834 (7)

Trapani: 13.485 (52)

Ragusa: 12.193 (20)

Caltanissetta: 11.311 (6)

Agrigento: 11.196 (34)