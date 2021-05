Vaccini Covid, in Sicilia al via anche nei centri commerciali

La Sicilia è ultima in Italia per somministrazioni ma non mancano le iniziative volte a cambiare tale situazione: in alcune zone, per esempio, si dara presto il via alle vaccinazioni all'interno dei centri commerciali.

La campagna vaccinale in Sicilia procede a rilento nonostante le diverse iniziative messe in campo, già da mesi, dalla Regione. Dunque, si pensa di aprire altri centri vaccinali e, in particolare, di usufruire degli spazi nei centri commerciali. A Palermo ciò sarà possibile già dalla prossima settimana.

“Una delle strategie è proprio l’apertura di hub nei centri commerciali – ha spiegato Daniela Faraoni, manager dell’Asp 6 di Palermo – La prossima settimana definiremo tutto per poter inaugurare il centro di somministrazione all’interno del Centro Commerciale La Torre a Palermo“.

“A seguire – continua Faraoni – si conta di aprire un centro vaccinale anche a Carini all’interno del Centro Commerciale Poseidon. Inizialmente doveva essere la prima struttura del genere ad aprire, poi un sopralluogo ha mostrato alcune difficoltà logistiche. Siamo venuti ad un compromesso e potremo, dunque, allestire il centro vaccinale negli spazi offerti con un numero di postazioni inferiori a quanto previsto“.