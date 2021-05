Vaccini, in Sicilia campagna non decolla: Regione ancora ultima per somministrazioni

Tendenza negativa per la campagna vaccinale siciliana che, nonostante le iniziative promosse in questi mesi, non decolla. La Regione pensa dunque all'apertura di nuovi centri al fine di supportare la vaccinazione.

Non procede bene la campagna vaccinale in Sicilia: a dimostrarlo sono i numeri aggiornati. Diverse le iniziative promosse dalla Regione Siciliana per colmare questo distanziamento, a partire dagli open day durante i fine settimana, grazie a cui tutti coloro che appartengono alle categorie chiamate alla vaccinazione hanno potuto ricevere la dose senza prenotazione.

Recentemente e qualche giorno prima del via nazionale, il Presidente Nello Musumeci aveva annunciato la possibilità di vaccinarsi anche per gli over 50: nonostante questo sembra che ad oggi non ci sia una piena adesione alla campagna vaccinale siciliana.

Secondo le stime registrate sul sito governativo, la Sicilia è ultima per numero di somministrazioni rispetto alle consegne: di fatto, presenta una percentuale pari all’81,6% (dosi somministrate 1.743.208; dosi consegnate 2.136.915); resterebbero ben 393.707 disponibili. L’adesione, secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, è stata dell’1,7% dai 16 ai 19 anni, crescendo al 9,2% dai 20 ai 29 anni e infine all’11,9% e al 16,2% per le fasce d’età rispettivamente tra i 30-39 e i 40-49. A questi si aggiungono poi circa 185mila soggetti ultracinquantenni con fragilità.

La tendenza non è apparsa migliorare neanche dopo l’apertura della vaccinazione senza l’obbligo di prenotazione per quanti sono affetti da patologie oncologiche, neurologiche, renali, generiche malattie respiratorie, autoimmuni, cerebrovascolari, epatiche e cardiocircolatorie; nonché da diabete, ipertensione arteriosa o contagiate dal virus dell’Hiv.

Per provare dunque a dare un’accelerazione alla campagna la Regione Siciliana pensa all’apertura dei nuovi hub per la somministrazione vaccinale. Proprio a partire da oggi entra in funzione quello di contrada Zagarone a Scicli che ospiterà tre punti accettazione e due postazioni per la vaccinazione.