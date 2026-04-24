Il 25 Aprile, Festa della Liberazione, è spesso una giornata dedicata al relax, alle gite fuori porta o semplicemente a un po’ di shopping in tranquillità. Se avete pianificato di trascorrere la giornata tra vetrine, cinema o un pranzo in compagnia, sarete felici di sapere che a Catania e provincia la maggior parte dei principali centri commerciali ha confermato l’apertura al pubblico.
Shopping e relax: dove andare
La rete dei poli commerciali dell’area catanese ed ennese si conferma un punto di riferimento per chi cerca svago e servizi anche durante la festività.
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Centro Sicilia (Misterbianco): la grande struttura alle porte di Catania sarà pienamente operativa, offrendo accesso ai numerosi negozi e all’ampia area ristorazione.
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Porte di Catania: situato in posizione strategica, il centro osserverà il consueto orario continuato, ideale per una passeggiata tra i negozi.
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Etnapolis (Belpasso): polo commerciale di Belpasso conferma la sua presenza nel panorama festivo, garantendo l’accesso alla galleria.
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Katanè (Gravina di Catania) e I Portali (San Giovanni La Punta): Entrambe le strutture rimarranno aperte, offrendo valide alternative per chi risiede nei comuni limitrofi al capoluogo.
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IKEA Catania: per chi ha in programma piccoli rinnovi domestici, il punto vendita di Catania sarà aperto con orario speciale (dalle 10:00 alle 21:00).
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Sicilia Outlet Village (Agira): per chi cerca le grandi firme a prezzi vantaggiosi, l’Outlet di Agira (lungo l’autostrada A19) sarà aperto regolarmente. È una meta ideale per chi vuole unire lo shopping all’aperto a una giornata fuori città.
Orari aperture e chiusure 25 Aprile
|Centro Commerciale
|Orario di Apertura
|Centro Sicilia
|09:30 – 21:00
|Porte di Catania
|09:00 – 21:00
|Etnapolis
|09:30 – 21:00
|Katanè
|09:00 – 21:00
|I Portali
|09:00 – 21:00
|Sicilia Outlet Village
|10:00 – 21:00
Note Importanti
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Verifiche: sebbene gli orari indicati siano quelli ufficiali o consueti per le festività, ti consigliamo di consultare le pagine social ufficiali (Facebook/Instagram) di ogni centro prima di metterti in viaggio per eventuali variazioni dell’ultimo minuto.
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Area Ristorazione: In molti casi, l’area ristorazione potrebbe prolungare l’orario di chiusura rispetto alla galleria negozi.
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Ipermercati: Gli ipermercati presenti all’interno dei centri solitamente seguono l’orario della struttura, ma potrebbero avere orari leggermente ridotti in apertura o chiusura.