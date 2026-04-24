Il 25 Aprile, Festa della Liberazione, è spesso una giornata dedicata al relax, alle gite fuori porta o semplicemente a un po’ di shopping in tranquillità. Se avete pianificato di trascorrere la giornata tra vetrine, cinema o un pranzo in compagnia, sarete felici di sapere che a Catania e provincia la maggior parte dei principali centri commerciali ha confermato l’apertura al pubblico.

Shopping e relax: dove andare

La rete dei poli commerciali dell’area catanese ed ennese si conferma un punto di riferimento per chi cerca svago e servizi anche durante la festività.

Centro Sicilia (Misterbianco): la grande struttura alle porte di Catania sarà pienamente operativa, offrendo accesso ai numerosi negozi e all’ampia area ristorazione.

Porte di Catania: situato in posizione strategica, il centro osserverà il consueto orario continuato, ideale per una passeggiata tra i negozi.

Etnapolis (Belpasso): polo commerciale di Belpasso conferma la sua presenza nel panorama festivo, garantendo l’accesso alla galleria.

Katanè (Gravina di Catania) e I Portali (San Giovanni La Punta): Entrambe le strutture rimarranno aperte, offrendo valide alternative per chi risiede nei comuni limitrofi al capoluogo.

IKEA Catania: per chi ha in programma piccoli rinnovi domestici, il punto vendita di Catania sarà aperto con orario speciale (dalle 10:00 alle 21:00).

Sicilia Outlet Village (Agira): per chi cerca le grandi firme a prezzi vantaggiosi, l’Outlet di Agira (lungo l’autostrada A19) sarà aperto regolarmente. È una meta ideale per chi vuole unire lo shopping all’aperto a una giornata fuori città.

Orari aperture e chiusure 25 Aprile

Centro Commerciale Orario di Apertura Centro Sicilia 09:30 – 21:00 Porte di Catania 09:00 – 21:00 Etnapolis 09:30 – 21:00 Katanè 09:00 – 21:00 I Portali 09:00 – 21:00 Sicilia Outlet Village 10:00 – 21:00

Note Importanti