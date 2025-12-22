Centri commerciali aperti a Natale: Natale a Catania tra shopping e organizzazione. Il periodo natalizio è uno dei momenti più intensi dell’anno per lo shopping: regali dell’ultimo minuto, ingredienti per i pranzi delle feste, outfit per i cenoni e desiderio di trascorrere una giornata in atmosfera festiva.

A Catania e nella sua provincia, i centri commerciali si preparano ad accogliere migliaia di visitatori con aperture straordinarie e iniziative pensate proprio per chi non ha ancora completato la lista dei regali o vuole godersi un momento di svago tra negozi e intrattenimento.

Qui sotto trovi una guida chiara e aggiornata alle aperture e chiusure nei giorni principali delle festività di Natale 2025, con una descrizione dei centri più frequentati per orientarti facilmente tra gli orari e le offerte della stagione.

Centro Sicilia: Shopping, food e cinema sotto lo stesso tetto

Il Centro Sicilia di Misterbianco è uno dei poli commerciali più grandi e frequentati dell’area metropolitana etnea, con oltre 200 negozi, ristoranti e servizi. È l’ideale per fare acquisti natalizi sotto un unico tetto, con un’ampia scelta di moda, elettronica, articoli per la casa e tanto altro. Durante le festività, la galleria segue gli orari normali dalle 09:30 alle 21:00, ma con aperture speciali il 24 dicembre fino alle 19:00 e il 31 dicembre sempre fino alle 19:00; chiuderà invece il 25 e il 26 dicembre e il 1° gennaio. All’interno, il supermercato Conad e negozi come Primark seguono giorni e orari simili; mentre McDonald’s e UCI Cinemas possono avere orari differenti nelle giornate festive.

Questo centro è perfetto per chi cerca tutti i regali in un’unica visita, sceglie di mangiare fuori o vuole passare anche una serata al cinema senza uscire dalla struttura.

Etnapolis: Il grande shopping di Belpasso con eventi festivi

Situato a Belpasso lungo la SS 121, Etnapolis è uno dei centri commerciali più grandi d’Italia, con oltre 130 negozi, un cinema multisala, molti punti di ristorazione e spazi dedicati agli eventi natalizi come spettacoli e laboratori per famiglie. La galleria rimane aperta fino al 29 dicembre dalle 09:30 alle 21:00 nei giorni feriali e alle 21:30 nei weekend, con una chiusura completa il 25, 26 dicembre e il 1° gennaio. Per la Vigilia e il 31 dicembre gli orari sono prolungati ma ridotti rispetto al normale (es. 24 dicembre fino alle 20:00, 31 dicembre fino alle 18:30).

Inoltre, fino al 24 dicembre il centro ospita “La città del Natale” con eventi, mascotte Disney, spettacoli e animazioni festive per bambini e adulti, rendendo lo shopping un’esperienza coinvolgente oltre che utile. Babbo Natale sarà disponibile per foto e incontri indimenticabili nei seguenti orari: 10:00 – 13:00 e 15:00 – 20:00, nella sua nuova location accoglierà i piccoli visitatori per foto, carezze, selfie e raccolta delle letterine, accompagnato da una “natalina” che distribuirà caramelle.

Centri commerciali aperti a Natale: Porte di Catania, Shopping vicino alla città

Porte di Catania è il centro commerciale cittadino ideale per chi vuole fare acquisti senza allontanarsi dal cuore urbano o dall’aeroporto. In occasione del Natale, varcato l’ingresso scenografico, i visitatori si ritroveranno in un ambiente incantato composto da castelli di ghiaccio, scenografie 3D, neve, alberi innevati, personaggi invernali e un trono reale perfetto per le foto ricordo. I bambini potranno inoltre imbucare la loro letterina nella speciale cassetta del Polo Nord e partecipare a laboratori creativi dedicati.

Babbo Natale sarà presente fino a giorno 24 dicembre, dalle 16:00 alle 20:00, per incontrare i più piccoli e scattare una foto con loro.

La galleria e l’ipermercato seguono orari generali dalle 09:00 alle 21:00, e negli anni recenti hanno mantenuto aperture regolari fino alla Vigilia, mentre nei giorni di Natale e Santo Stefano (25 e 26 dicembre) molte strutture interne potrebbero restare chiuse.

Per chi vive in città o torna da fuori durante le feste, Porte di Catania è una scelta comoda per regali dell’ultimo minuto, soprattutto alla Vigilia o nei giorni feriali subito dopo il 27 dicembre.

Centri commerciali aperti a Natale: Le Zagare

Situato nel comune di San Giovanni la Punta, Le Zagare è un centro commerciale amato soprattutto da chi cerca un’esperienza di acquisti più rilassata, con negozi di abbigliamento, articoli per la casa e food court. Anche qui gli orari standard vanno dalle 9:00 alle 21:00, e durante le festività natalizie si confermano aperture fino alla vigilia (24 dicembre) dalle 09:00 alle 19:30 con chiusure il 25 e 26 dicembre, mentre il 31 dicembre resta aperto fino alle 19:00. Il 5 e 6 gennaio il Centro commerciale sarà aperto con eventi meravigliosi per grandi e piccini:

La Befana e i suoi dolcetti,

Pista di pattinaggio su ghiaccio ecosostenibile,

Mostra “Alberi della Pace”.

Questo centro è perfetto per chi cerca un’atmosfera più tranquilla rispetto alle grandi gallerie e per chi vive più a nord dell’area metropolitana.

Supermercati e spesa dell’ultimo minuto

Per chi deve organizzare la spesa alimentare natalizia, la maggior parte delle catene come Coop, Carrefour, Lidl, Decò ecc. rispettano aperture normali fino alla Vigilia ( 8:00–20:00) ma poi osservano chiusure il 25 e il 26 dicembre, con alcune eccezioni.

Per evitare sorprese, è consigliabile completare la spesa entro il 24 dicembre oppure verificare gli orari specifici del punto vendita prescelto attraverso i siti ufficiali, o vai su LiveUniCT – Notizie su Catania e Università.