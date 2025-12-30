Ogni anno, con l’avvicinarsi della festività di Capodanno, una delle domanda più frequenti riguarda gli orari di apertura o le chiusure straordinarie dei centri commerciali. Sarà utile conoscere le aperture e le eventuali chiusure in anticipo, così da organizzarsi al meglio per comperare eventuali regali da portare alla cena o al pranzo del primo dell’anno. D’altronde 1 gennaio 2026, i centri commerciali potrebbero variare i loro orari d’apertura. Di seguito tutti i dettagli a riguardo.
Capodanno 2026: centri commerciali a Catania e provincia
Per chi non ha avuto l’opportunità di consultare i canali ufficiali dei diversi centri commerciali, di seguito sarà riportata una lista dei centri commerciali a Catania e provincia e relativi orari d’apertura o chiusura per il 31 dicembre 2025 e per il 1 gennaio 2026:
- Zagare: San Giovanni La Punta, il 31 dicembre saranno regolarmente aperti dalle 9 alle 19. 1 gennaio 2026 il centro commerciale rimarrà chiuso,
- Portali: San Giovanni La Punta, il 31 dicembre aperti dalle pre 8 alle ore 18:00. 1 gennaio 2026 il centro commerciale rimarrà chiuso,
- Centro Sicilia: a Misterbianco, 31 dicembre il centro commerciale sarà aperti fino alle 19:00. 1 gennaio 2026 chiuso per l’intera giornata,
- Entapolis: a Belpasso aperto il 31 dicembre 2025 dalle 9:30 alle 18:30 , chiuso 1 gennaio 2026,
- Ginestre: Tremestieri Etneo, regolarmente aperto il 31 dicembre 2026, dalle ore 9 alle ore 19:00. 1 gennaio 2026 rimarrà chiuso per l’intera giornata.
- Katanè: aperto il 31 dicembre dalle ore 9 alle 19.00, chiuso il 1 gennaio 2025
- Sicilia Outlet Village: aperto martedì 31 dicembre 2025 dalle ore 10 alle 18. Chiuso 1 gennaio 2026.