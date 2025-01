Ogni anno, in prossimità delle festività natalizie e di Capodanno, una delle domande più comuni riguarda gli orari di apertura o straordinarie chiusure dei centri commerciali. Sebbene possa sembrare un dettaglio insignificante, questa informazione può rivelarsi fondamentale in diverse situazioni: chi ha ospiti e si accorge all’ultimo minuto di aver dimenticato qualcosa, chi desidera cambiare un regalo o fare un acquisto dell’ultimo minuto per festeggiare l’arrivo del nuovo anno in modo speciale.

Il 1° gennaio 2025, come ogni anno, i centri commerciali potrebbero avere orari di apertura diversi. Alcuni potrebbero rimanere chiusi per permettere al personale di godersi le festività con i propri cari. Di seguito una breve guida sui centri commerciali di Catania e provincia!

Capodanno 2025: centri commerciali a Catania e provincia

I gestori dei centri commerciali, tramite i loro siti ufficiali e le pagine social, hanno aggiornato i clienti sugli orari e le chiusure per le festività, incluso il periodo di Capodanno 2025.

Per coloro che non hanno avuto l’opportunità di consultare questi canali informativi, è importante sapere che, durante il periodo di Capodanno 2025, molti centri commerciali di Catania e provincia hanno previsto una chiusura straordinaria. Di seguito, una lista dei centri commerciali che resteranno chiusi per il Capodanno 2025.