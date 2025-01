In vista delle festività di Capodanno, il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha firmato un’ordinanza che vieta l’uso di botti e fuochi d’artificio, una misura pensata per tutelare la sicurezza pubblica e l’incolumità dei cittadini. Il divieto, che entrerà in vigore alle 12 del 31 dicembre 2024 e terminerà alle 12 dell’1 gennaio 2025, mira a prevenire il rischio di incidenti legati agli esplosivi e a ridurre il disturbo provocato dai forti rumori.

Divieti

Secondo l’ordinanza, saranno proibiti:

petardi, mortaretti e qualsiasi altro tipo di artificio pirotecnico in tutti i luoghi pubblici, gli spazi di uso comune e anche nelle aree private del territorio cittadino.

Il divieto colpirà anche coloro che possiedono materiale pirotecnico senza la necessaria licenza, come stabilito dall’articolo 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), o che non hanno ricevuto autorizzazioni per eventi pirotecnici.

Sanzioni

Chi non rispetterà l’ordinanza dovrà fare i conti con sanzioni che vanno da 100 a 500 euro, con la possibilità di incorrere in ulteriori pene per altri illeciti. La mossa del Sindaco non si limita a una semplice questione di ordine pubblico, ma risponde anche alla crescente preoccupazione per il benessere degli animali, spesso vittime di stress e panico causati dai botti.

Animali a rischio

Come sottolineato da Elisabetta Erba, etologa del WWF Italia, in alcune dichiarazioni riportate da La Repubblica, “In Italia a Capodanno muoiono almeno 5.000 animali a causa dei botti». L’esperta ha spiegato che l’impatto di questi rumori è «sempre più evidente e innegabile”.

causando danni gravi non solo agli animali domestici, ma soprattutto alla fauna selvatica. Secondo Erba, infatti, l’80% delle vittime appartiene a quest’ultima categoria, subendo danni devastanti a causa dello stress e del panico provocati dagli esplosivi. La situazione evidenzia l’urgenza di proteggere gli animali, invitando la società a riflettere sulle conseguenze di tradizioni che, purtroppo, si rivelano letali per molte creature.

Conseguenze

Il forte rumore degli esplosivi provoca stress e ansia negli animali, con conseguenze devastanti che, in alcuni casi, possono portare anche alla morte. Secondo l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, nel solo Capodanno 2022 sono stati circa 400 i cani e gatti deceduti in tutta Italia a causa dei botti.

Ma non sono solo gli animali a pagare il prezzo di queste tradizioni: i fuochi artificiali contribuiscono significativamente all’inquinamento dell’aria, aumentando la concentrazione di polveri sottili (Pm10) e di altri inquinanti nocivi che mettono a rischio la salute di tutti. Inoltre, i fuochi artificiali rappresentano un grave pericolo per la sicurezza delle persone. Ogni anno si registrano numerosi incidenti, spesso con gravi ustioni e amputazioni, e in alcuni casi anche la morte. Bambini e adolescenti sono particolarmente vulnerabili, esposti a rischi per l’utilizzo di prodotti non sicuri o per la mancanza di supervisione.

Misure da adottare

In questo contesto, cresce la necessità di un approccio più responsabile, che possa garantire feste sicure, rispettose degli animali e della salute pubblica.

Possiamo facilmente sostituire tali mezzi scenografici, con strumenti più “green”, tra cui ;

Spettacoli di droni. I droni stanno diventando una delle opzioni più popolari per sostituire i fuochi d’artificio. Grazie alla loro tecnologia, possono creare spettacoli luminosi unici nel cielo, disegnando forme e colori senza rumore né inquinamento. Perfetti per eventi pubblici e privati. Bisogna, però, saperli manovrare in tutta sicurezza. Lanterne biodegradabili. Le lanterne cinesi, solo se realizzate con materiali biodegradabili, creano un’atmosfera magica e suggestiva. Tuttavia, è importante accertarsi che siano ecologiche e che il loro uso sia permesso nella propria zona, per evitare rischi di incendi. Giochi di luci a LED. Le luci a LED permettono di creare scenografie colorate e accattivanti. Si possono utilizzare per illuminare edifici, giardini o interni, riducendo al minimo il consumo energetico. Inoltre, sono versatili e possono essere adattate a qualsiasi tipo di festa. Fontane luminose silenziose. Le fontane luminose senza scoppio sono un’alternativa interessante: producono giochi di luce e scintille senza il forte rumore dei classici fuochi. Sono ideali per chi cerca un effetto visivo simile a quello proposto dagli spettacoli pirotecnici, ma meno impattante per l’ambiente.

Così da poter cominciare il nuovo anno 2025 nei migliori dei modi, verso un progresso.