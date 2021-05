Concorsi Sicilia 2021: i nuovi bandi e quelli ancora attivi

Nuovi concorsi Sicilia 2021 pubblicati in Gazzetta Ufficiali. Altri bandi, invece, restano ancora attivi: ecco a quali è possibile partecipare e come.

Nuove posizioni aperte grazie agli ultimi Concorsi Sicilia 2021 pubblicati in Gazzetta Ufficiale: tra questi quelli per ricercatore a tempo determinato presso l’Università degli Studi di Messina e per due posti come dirigente medico nella disciplina di neuropsichiatria infantile presso l’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa.

Inoltre, restano ancora aperte diverse posizioni presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, aziende ospedaliere e Università.

Ricercatore presso l’Università di Messina

L’Università degli Studi di Messina ha aperto un concorso al fine della valutazione compartiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/E1 – Biochimica generale, per il Dipartimento di medicina clinica e sperimentale.

Il profilo settore scientifico – disciplinare interessato è BIO/10 – Biochimica, e la prova orale in lingua straniera sarà a scelta del candidato. Il testo integrale del bando è consultabile presso il sito internet ufficiale dell’ente, nella categoria “bandi”. La scadenza per presentare la propria candidatura è fissata per il 10 giugno 2021.

Dirigente medico presso l’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa

L’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa ha indetto un bando di mobilità regionale e, in subordine, interregionale, per titoli per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile.

Il testo integrale del bando di mobilità, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sarà pubblicato all’albo dell’Azienda e sul sito internet aziendale dell’Asp di Siracusa. Inoltre, il bando integrale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Serie concorsi del 16 aprile 2021, n. 4. Il termine per la presentazione della candidatura è fissato al 26 maggio 2021.

Concorsi Sicilia 2021: le posizioni ancora attive

Sempre in Gazzetta Ufficiale Sicilia sono stato pubblicati altri bandi attivi a cui è possibile partecipare. Nello specifico si tratta di:

Azienda ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro

Si tratta di una selezione pubblica per titoli e colloqui per il conferimento di un incarico a rapporto esclusivo di direttore della struttura complessa centrale operativa 118, disciplina di anestesia e rianimazione. Scadenza fissata al 6 giugno 2021.

Azienda Ospedaliera “Papardo” di Messina

Si mettono a disposizione undici posti disponibili a tempo indeterminato: tre collaboratori amministrativo-professionale, categoria D; e otto posti di assistente amministrativo, categoria C. La data di scadenza è fissata per il 23 maggio 2021.

Università di Catania

Avviato da parte dell’ateneo le procedure di selezione per la chiamata di professori di prima fascia per i seguenti dipartimenti:

Dipartimento di Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche . Settore concorsuale: 06/D1-Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio. Settore scientifico-disciplinare: MED/11;

. Settore concorsuale: 06/D1-Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio. Settore scientifico-disciplinare: MED/11; Dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche . Settore concorsuale: 06/N2- Scienze dell’esercizio fisico e dello sport. Settore scientifico-disciplinare: M-EDF/01 – Metodi e didattiche delle attività motorie;

. Settore concorsuale: 06/N2- Scienze dell’esercizio fisico e dello sport. Settore scientifico-disciplinare: M-EDF/01 – Metodi e didattiche delle attività motorie; Dipartimento di Fisica e astronomia «Ettore Majorana». Settore concorsuale: 02/C1 – Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti.

Tutti i concorsi descritti scadono il 23 maggio 2021.

Università di Palermo

Indetto concorso anche per l’ateneo di Palermo. Si tratta di una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo di categoria D in Dipartimento di ingegneria, con contratto a tempo determinato della durata di trentasei mesi, a tempo parziale, per un totale di 18 ore settimanali. Scadenza prevista per il 23 maggio 2021.