Concorsi Sicilia, assunzioni presso Asp e università: i bandi attivi

Concorsi Sicilia: nuove assunzioni presso le Università di Palermo e Messina, posti anche all'Asp di Agrigento. Di seguito i dettagli per gli interessati.

Concorsi Sicilia: sono molti i nuovi posti d’impiego nel settore pubblico nelle diverse province dell’Isola. Di seguito i bandi dell’Università di Messina, dell’Asp di Agrigento e dell’Università di Palermo.

Concorsi Sicilia: Università di Messina

La prima offerta di lavoro prevede la possibile assunzione di 23 ricercatori a tempo determinato, impiegati nei vari settori concorsuali e Dipartimenti. Il titolo di studio necessario è il dottorato di ricerca conseguito o in Italia o all’estero per i settori interessati; altro requisito importante è aver usufruito per almeno tre anni di un contratto di ricerca.

La prova d’esame consisterà in una discussione pubblica e la domanda va spedita al link che segue: https://pica.cineca.it/unime/. La scadenza è prevista per il 18/12/2023.

Concorsi Sicilia: Università di Palermo

L’Università di Palermo ha indetto un concorso per tecnologi da impiegare in vari ruoli professionali (Impact management, Communication management, Training management, Criterion). In particolare, il personale sarà destinato al Dipartimento di Culture e Società.

La prova sarà orale e verrà accertata la conoscenza della lingua inglese, nonchè delle applicazioni informatiche più diffuse. I requisiti sono quindi in breve la maggiore età, l’idoneità fisica, non avere riportato condanne penale, non avere rapporti di parentela o di affinità con un professore del dipartimento o con il Rettore (entro il quarto grado).

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 1° dicembre 2023, esclusivamente per via telematica, attraverso l’applicazione informatica dedicata dell’Università di Palermo.

Concorsi Sicilia: Asp di Agrigento

Anche l’azienda sanitaria provinciale di Agrigento cerca personale, in particolar modo sono aperti tre posti come collaboratore amministrativo professionale. Il termine della scadenza per la presentazione della domanda è il 3/12/23.

Tra i requisiti principali una solida preparazione giuridica, ma il profilo richiede anche competenze contabili ed economiche. Il titolo di studio richiesto è il diploma di laurea, corrispondente allo specifico settore di attività di assegnazione. I bandi di concorso prevedono in genere due prove scritte, di cui una a carattere teorico-pratico, e una prova orale.