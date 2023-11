Concorsi Catania, AMTS assume: requisiti e come fare domanda

Concorsi Catania: Assunzioni Amts per 37 autisti ed ausiliari del traffico, come fare richiesta, il bando ed i requisiti necessari.

Concorsi Catania: nuove assunzioni da Amts per autisti ed ausiliari del traffico, 37 i posti disponibili con contratto a tempo indeterminato. Ecco quali sono i requisiti e le procedure di ammissione per accedere al bando.

Requisiti

Le posizioni aperte sono specificatamente per 8 autisti e 29 ausiliari del traffico, per accedere alle procedure di selezione è necessario avere questi requisiti generici: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza, non aver a proprio carico condanne penali e non avere a proprio carico provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono l’accesso ai pubblici impieghi o provvedimenti.

Riguardo i criteri più specifici, per gli 8 autisti è necessario possedere:

diploma di scuola secondaria di primo grado (c.d. scuola media inferiore)

patente di guida C con un residuo non inferiore a 10 punti e il certificato di abilitazione professionale CQC merci

con un residuo non inferiore a 10 punti e il certificato di abilitazione professionale CQC merci idoneità fisica e psico-attitudinale idoneità fisica e psico-attitudinale

Mentre per la posizione di ausiliario del traffico basterà la patente di guida B e il diploma di scuola superiore.

Concorsi Catania: graduatorie e domande di ammissione

Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle candidature, la Commissione esaminatrice elaborerà la graduatoria dei candidati in ordine di punteggio conseguito, attraverso l’applicazione di criteri di valutazione delle esperienze e dei titoli di studio o dei frequenza dei corso di lingua e/o informatici. Le domande di ammissioni alle selezioni devono essere presentate entro il 12 dicembre 2023 in modalità telematica, prima di compilare la domanda dovranno pagare la quota di 10,00 euro.

Quando si partecipa a una selezione pubblica è sempre utile avere un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) in quanto gli Enti possono comunicare con i candidati anche tramite la PEC. Infine, per maggiori informazioni riguardo i requisiti, la selezione e la modalità di svolgimento del concorso si rimanda alla lettura de bando integrale, dove sarà possibile reperire tutti i dettagli.