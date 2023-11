Concorso Agenzia Industrie Difesa: requisiti e date

Concorso Agenzie Industrie Difesa, requisiti e date da ricordare: ecco tutte le informazioni principali sul bando.

Concorso Agenzia Industrie Difesa: un nuovo bando è stato pubblicato per l’assunzione di unità di personale in settori specifici. In particolare, il concorso mira alla copertura di 90 posti di lavoro di varie categorie. Di seguito tutti i dettagli principali sul concorso Agenzia Industrie Difesa.

Concorso Agenzia Industrie Difesa: posti disponibili

Come anticipato, i posti messi a concorso per il bando indicato sono in totale 90, ripartiti tra 74 assistenti e 16 funzionari. In particolare, la prima posizione rientra nell’area funzionale II, con fascia retributiva F2 e si richiede il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Invece, il profilo di funzionario rientra nell’area funzionale III, con fascia retributiva F1 ed è prevista la laurea nelle discipline affini alle posizioni.

Per verificare quali sono i titoli di studio richiesti per le singole posizioni, si rimanda alla lettura del bando integrale. Inoltre, per entrambi i profili, l’offerta di lavoro proposta prevede l’assunzione a tempo indeterminato e pieno.

Concorso AID: requisiti

Ma quali sono i requisiti richiesti per poter presentare la propria candidatura? Di seguito, l’elenco dei requisiti generali previsti:

cittadinanza italian a o di altro Stato membro dell’Unione europea o di altre categorie previste nei bandi;

a o di altro Stato membro dell’Unione europea o di altre categorie previste nei bandi; età non inferiore ad anni 18;

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il profilo e la mansione si riferiscono;

godimento dei diritti civili e politici o per i candidati non cittadini italiani il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza (fatta eccezione per i titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria);

o per i candidati non cittadini italiani il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza (fatta eccezione per i titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria); non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.

Concorso Agenzie Industrie Difesa: domanda e scadenze

Per poter presentare la propria candidatura, come per ogni bando, anche per il concorso Agenzie Industrie Difesa è prevista una scadenza. Infatti, c’è tempo fino al prossimo 30 novembre 2023 per inviare la propria domanda di partecipazione. Coloro i quali sono interessati a partecipare al concorso, dovranno completare la procedura online tramite il portale inPA. Per tutti i dettagli ulteriori sul concorso, si rimanda alla lettura del bando integrale.