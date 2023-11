Concorso Marina Militare: più di 1000 assunzioni, anche con terza media

Concorso Marina Militare: previste più di 1000 assunzioni. Sufficiente anche il solo diploma di licenza media.

Concorso Marina Militare: maxi concorso per l’assunzione di 1750 persone in Marina, opportunità che può aprire le porte a moltissimi giovani che vogliono provare ad intraprendere questa carriera. Ecco tutte le informazioni relative al bando, con particolare attenzione ai titoli di studio. Stando a quanto viene riportato, infatti, è sufficiente il diploma di licenza media.

Concorso Marina Militare: le posizioni disponibili

I 1750 volontari che verranno arruolati nella Marina Militare saranno suddivisi nei settori che sono elencati di seguito:

n. 1.300 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) , distribuiti come indicato di seguito: 1.010 per il settore d’impiego “navale”; 100 per il settore d’impiego “anfibi”; 60 per il settore d’impiego “incursori”; 30 per il settore d’impiego “Componente subacquei – palombari”; 40 per il settore d’impiego “sommergibilisti”; 60 per il settore d’impiego “Componente aeromobili”;

, distribuiti come indicato di seguito: n. 450 per il Corpo delle Capitanerie di Porto (CP) , suddivisi come segue: 436 per le varie specialità, abilitazioni; 6 per il settore d’impiego “Componente aeromobili”; 5 per il settore d’impiego “Soccorritori Marittimi”; 3 per il settore d’impiego “Componente subacquei – sommozzatori”.

, suddivisi come segue:

Le assunzioni verranno sacglionate in 4 diversi corporamenti, le quali prevederanno delle date di partenza differenti da giugno 2024 fino a gennaio 2025.

Concorso Marina Militare: i requisiti da rispettare

Come già accennato, per partecipare al concorso è sufficiente anche il solo diploma di licenza media. Ecco, di seguito, l’elenco completo con tutti i requisiti da soddisfare:

Cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 24° anno di età;

non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, o non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda, per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base;

aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore);

(ex scuola media inferiore); per i soli candidati che hanno presentato domanda per il settore d’impiego “Componente aeromobili” aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’Università;

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze Armate in qualità di Volontario in servizio permanente;

per il reclutamento nelle Forze Armate in qualità di Volontario in servizio permanente; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.

Concorso Marina Militare: come fare domanda

La domanda per partecipare al concorso va compilata online tramite il portale dei concorsi del Ministero della Difesa. Per accedere, è necessario possedere la SPID, la CIE o la CNS. La scadenza è fissata al 22 novembre 2023. In particolare, questa scadenza è dedicata ai nati tra il 22 novembre 1999 e il 22 novembre 2005.