In arrivo la Superluna dell’anno: sarà visibile anche Mercurio

Superluna di maggio in arrivo: sarà il momento in cui la luna piena sarà più vicina alla terra e, per questo, particolarmente visibile. Visibile anche Mercurio e altri fenomeni astronomici.

In arrivo la Superluna dell’anno che, assieme a Mercurio, sarà la protagonista del cielo di maggio. Il primo evento è proprio quello che riguarda Mercurio che, a metà del mese, raggiungerà la maggiore visibilità di tutto l’anno, come segnalato dall’Unione astrofili italiani. Il secondo evento sarà quello che riguarderà, invece, la Superluna, attesissima per la notte del 26 maggio.

Superluna in arrivo: l’evento di maggio

La Superluna è un evento estremamente suggestivo per chi lo osserva. Cosa succederà nello specifico? Di fatto, la luna piena si troverà alla distanza minima dalla Terra (perigeo), leggermente più ravvicinata rispetto a quella del 26-27 aprile, apparendo quindi un po’ più grande.

Il momento in cui la luna sarà più vicina al nostro pianeta saranno le 03.52 della notte tra il 25 e il 26 maggio. Non dimenticatevi dunque di dare un’occhiata al cielo: potreste trovarvi di fronte uno spettacolo mozzafiato!

Mercurio al crespuscolo

L’altro protagonista del mese di maggio sarà il pianeta Mercurio. Quest’Ultimo il 15 maggio raggiungerà la migliore visibilità serale del 2021: tramonterà quasi due ore dopo il Sole e di conseguenza lo si potrà osservare bene al crepuscolo.

Altri eventi astronomici di maggio

Secondo la Uai, da non perdere inoltre è l’incontro ravvicinato con Venere, che ‘sorpasserà ‘ Mercurio tra il 28 e il 29 maggio, mentre Marte continuerà a rimanere ancora ben visibile la sera. Giove e Saturno rimarranno invece osservabili nelle ultime ore della notte, prima del sorgere del Sole.

Infine, si ricordano le congiunzioni: