Concerti annullati per Covid: i voucher saranno validi per 3 anni

Concerti annullati a causa Covid? Da adesso, i voucher in sostituzione saranno validi fino a tre anni. Ecco la nuova misura contenuta nel Decreto Sostegni Bis.

Se siete degli amanti dei concerti di musica live, sicuramente nell’ultimo anno vi sarà capitato di ritrovarvi in mano con un biglietto acquistato per un concerto che è stato annullato a causa della pandemia. Nella maggior parte dei casi, è stato fornito a chi aveva acquistato un biglietto un voucher alternativo da utilizzare in altre occasioni.

Novità arrivano con il Decreto Sostegni Bis. Secondo un emendamento al Dl Sostegni approvato in senato infatti, i tempi per utilizzare questi voucher si allungano. I voucher forniti per i concerti annullati saranno dunque validi per tre anni, a patto che l’evento venga riprogrammato entro il 2023.