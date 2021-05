Viaggi saltati per Covid: i voucher saranno validi fino a 2 anni

Novità in arrivo nel nuovo decreto sostegni: aiuti per le coppie separate, voucher viaggi validi fino a 3 anni e stop tassa sui tavolini. Di seguito alcune novità.

Novità in arrivo per il Decreto Sostegni Bis. Il provvedimento, che scade il 21 maggio, è ora atteso in Aula al Senato per la prima lettura. Relatori a Palazzo Madama sono Roberta Toffanin (Fi), Daniele Manca (Pd) e per l’opposizione Luca De Carlo (FdI).

Voucher viaggi validi fino a 2 anni

Nel nuovo decreto sostegni è stata inserita anche la proroga dei voucher dei viaggi saltati a causa della pandemia. Si prevede anche che questi voucher possano essere ceduti alle agenzie di viaggio. Resta fermo il rimborso al termine dei 24 mesi se il voucher rimane inutilizzato.

Voucher concerti validi fino a 3 anni

Si allungano anche i tempi per poter utilizzare i voucher per i concerti. Lo prevede un emendamento al Dl Sostegni approvato in Senato. Questi rimarranno validi sempre per tre anni al massimo a patto però che l’evento sia riprogrammato entro il 2023.

Altri aiuti del Decreto Sostegni Bis

Le novità presenti nel Decreto Sostegni Bis sono numerose. Gli aiuti previsti, per tutti coloro che sono in difficoltà, spaziano dall’ambito familiare a quello commerciale. Il decreto prevede, inoltre, una serie di proroghe per alcune attività, come lo smartworking, o tasse come l’Imu.

Misure per i separati in difficoltà

Un fondo studiato per i genitori separati in difficoltà per l’assegno di mantenimento a causa del covid. La modifica prevede l’istituzione di un Fondo da 10 milioni per il 2021 per l’erogazione di una parte o dell’intero assegno fino a un massimo di 800 euro al mese.

Stop tassa tavolini e canone Rai

Prorogata al 31 dicembre lo stop della tassa per il pagamento del suolo pubblico da parte dei ristoratori e niente pagamento del canone Rai per alberghi e i locali pubblici che hanno dovuto chiudere.