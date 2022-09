Superbonus 110, novità 2022: cosa c’è da sapere

Superbonus 110, novità 2022: il noto incentivo per le ristrutturazioni e gli interventi sulle abitazioni è stato prorogato con delle modifiche. Tutte le ultime notizie in merito.

Superbonus 110, novità 2022: è arrivata la conferma che si attendeva riguardo questo beneficio che ha riscosso molto successo su tutto il territorio nazionale. Infatti, nonostante lo stop annunciato nei mesi precedenti, il superbonus 110 è stato prorogato in Italia. La notizia è stata accolta con molto interesse, dato che molti cittadini hanno potuto approfittare di quest’incentivo per effettuare dei lavori di efficientamento energetico nelle proprie abitazioni. Tuttavia, sono stati effettuati alcuni cambi alla proposta iniziale del bonus: ecco quindi tutto quello che c’è da sapere sul superbonus 110, novità 2022.

Superbonus 110: di cosa si tratta

Il superbonus 110 è stato molto apprezzato negli ultimi tempi, oltre che per l’agevolazione che permette, anche per la sua funzione primaria. Infatti, si tratta di una misura che mira all’efficientamento energetico e antisismico delle abitazioni dei cittadini, o ancora all‘installazione degli impianti fotovoltaici e per i punti di ricarica di veicoli elettrici all’interno degli edifici.

Un passaggio fondamentale è il rilascio dell’attestato di prestazione energetica denominato “APE” che serve per certificare l’effettivo svolgimento dei lavori e ha una durata di 10 anni. Inoltre, si ricorda che per ottenere il bonus è necessario che il miglioramento energetico sia pari ad un salto di almeno 2 classi, quando possibile, altrimenti semplicemente alla classe più alta.

Superbonus 110, novità 2022: proroga e nuove scadenze

Secondo quanto riportato nella legge di bilancio 20220 e nei due decreti che riguardano quest’incentivo, vale a dire il decreto Aiuti e il decreto Semplificazioni, il bonus ha subito alcune modifiche rispetto alla formula inziale. Innanzitutto, è fondamentale tenere conto del fatto che la proroga non è univoca e che prevede date diverse per casi diversi. Di seguito, una lista delle nuove scadenze:

Proroga al 31 dicembre 2023 per i condomini e sugli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate anche se di proprietà di persone fisiche.

per i condomini e sugli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate anche se di proprietà di persone fisiche. Proroga al 31 dicembre per condomini ed edifici composti da due a quattro unità immobiliari al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025 .

. Per gli immobili di proprietà delle cooperative e per gli ex IACP, proroga al 31 dicembre 2023 se alla data del 30 giugno 2023 sia stato effettuato il 60% dei lavori.

se alla data del 30 giugno 2023 sia stato effettuato il 60% dei lavori. Proroga al 31 dicembre 2025 per gli interventi in aree terremotate.

Superbonus 110, novità 2022: come richiederlo

Per poter ottenere il superbonus 110 è necessario presentare una richiesta. Nello specifico, con la proroga non ci sono state delle modifiche sostanziali al procedimento di attivazione del bonus. Infatti, basterà seguire la procedura già indicata nel Decreto Rilancio. Tuttavia, si suggerisce di mantenersi sempre aggiornati dato che, con le eventuali prossime modifiche, potrebbero verificarsi dei cambi alle procedure per ottenere il superbonus.