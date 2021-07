Bonus da 800 euro per genitori lavoratori, separati o divorziati: a chi spetta

Con il decreto sostegni, sta per arrivare un bonus di 800 euro per agevolare le famiglie in difficoltà. Ecco a chi spetta e come richiederlo.

Il Decreto Sostegni ha introdotto un nuovo contributo per tutti i genitori lavoratori, separati o divorziati, che si trovano in difficoltà economica a causa della pandemia da Covid-19. Si tratta di un bonus con un valore fino a 800 euro al mese, fissato per i genitori che a continuare a versare gli assegni di mantenimento per i figli.

Con la Legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 22 marzo 2021. n. 41 (c.d. Decreto Sostegni) è stato istituito per il 2021 un fondo destinato ad aiutare genitori lavoratori, separati o divorziati, in situazione di difficoltà lavorativa ed economica, tramite un contributo economico.

L’obiettivo della misura è sostenere le persone separate o divorziate che, con la riduzione, sospensione o perdita del lavoro, non riescono a garantire la continuità del versamento degli assegni di mantenimento.

Bonus 800 euro per genitori: a chi spetta

Il bonus Decreto Sostegni può essere richiesto da persone separate o divorziate che hanno figli e un lavoro. Nello specifico, possono beneficiare dell’agevolazione i genitori lavoratori che hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa a causa della pandemia da coronavirus, pertanto non sono in grado di garantire il versamento dell’assegno di mantenimento.

Come richiederlo

Le modalità di richiesta ed erogazione del bonus saranno stabilite tramite un apposito decreto del Consiglio dei Ministri con il Ministero dell’Economia. L’emanazione del provvedimento è previsto entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Sostegni.

Per accedere a tale agevolazione bisognerà presentare l’apposita domanda bonus 800 euro. Per avere ulteriori informazioni bisognerà attendere la pubblicazione del decreto che renderà operativa la misura.