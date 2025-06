Eventi Catania: Se ti trovi in città o nei dintorni e ti stai chiedendo cosa fare questo fine settimana, sei nel posto giusto: il calendario degli eventi Catania per il weekend dal 6 all’8 giugno 2025 è ricco di iniziative per ogni gusto e fascia d’età. Tra mostre d’arte, installazioni immersive, eventi per famiglie e sagre tradizionali, non mancano le occasioni per vivere Catania al massimo.

Eventi Catania: mostra immersiva “Van Gogh e Monet” al Centro Sicilia

Luogo: Centro Sicilia, Strada Provinciale 54 – Misterbianco (CT)

Date: fino al 30 giugno 2025

Orari: tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 21:00

“Van Gogh e Monet – La luce dell’impressionismo” è una mostra immersiva che trasporta il visitatore all’interno delle opere dei due maestri. Grazie a proiezioni a 360°, suoni e ambientazioni suggestive, l’esperienza è ideale per chi ama l’arte e vuole viverla in modo innovativo.

Eventi Catania: “La Contea” approda a Palazzo Vigo

Luogo: Palazzo Vigo, Torre Archirafi – Riposto (CT)

Date: sabato 8 e domenica 9 giugno 2025

Orari: dalle ore 10:00 alle 20:00

“La Contea – Colleziona un tesoro di emozioni” è un evento ispirato al mondo fantasy de Il Signore degli Anelli. Un’avventura tra elfi, hobbit e installazioni a tema, perfetta per famiglie, cosplay e amanti del genere. L’iniziativa include giochi, laboratori e aree fotografiche.

Eventi Catania: “WonderLAD – L’Isola che non c’era” per bambini e famiglie

Luogo: WonderLAD, Via Giuseppe De Logu 5 – Catania

Date: sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2025

Orari: dalle ore 10:00 alle 18:00

Un’isola immaginaria prende vita a WonderLAD con “L’Isola che non c’era”, evento dedicato ai più piccoli. In programma giochi, laboratori creativi, narrazione animata e attività guidate. Il ricavato sostiene le attività benefiche dell’associazione, che da anni aiuta bambini malati e le loro famiglie

“La Ciminiera Scientifica” – un viaggio tra scienza e creatività

Luogo: Ciminiere, Viale Africa – Catania

Date: fino al 9 giugno 2025

Orari: dalle 9:00 alle 18:00

“La Ciminiera Scientifica” è il festival di divulgazione scientifica e innovazione organizzato dalla Città Metropolitana di Catania. Un’occasione perfetta per avvicinarsi al mondo della scienza con laboratori interattivi, mostre, esperienze immersive e attività didattiche per studenti, famiglie e curiosi di ogni età.