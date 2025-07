Giovedì 17 luglio si apre il cartellone del Summer Fest a Catania con un concerto gratuito in piazza Federico di Svevia. Protagonista il progetto New Jazz Horizons firmato dallo Smat Quartet, con Simona Trentacoste alla voce, Tony Brundo al pianoforte, Massimo Moriconi al contrabbasso e Antonio Petralia alla batteria. Un appuntamento all’insegna del jazz contemporaneo in una delle piazze più affascinanti del centro storico.

Il venerdì si accende con Morricone, Mediterraneo e teatro

Venerdì 18 luglio sarà ricco di eventi: alle ore 21, Palazzo della Cultura ospita il tributo “From Ennio with Love” dedicato a Ennio Morricone, diretto dal Maestro Paolo Vivaldi con la Soundtrack Orchestra. Nella Galleria d’Arte Moderna, spazio alle sonorità mediterranee con l’Alkantara MediOrkestra, diretta da Giuseppe Privitera. Sempre alle 21, piazza Federico di Svevia ospiterà uno spettacolo teatrale finalista al Premio Ulisse, a ingresso libero.

Weekend tra musica leggera, teatro e danza

Sabato 19 luglio sarà la giornata più intensa del Summer Fest: quattro appuntamenti in contemporanea. Al Palazzo della Cultura si esibiscono I Patagarri, mentre nella corte della GAM va in scena lo spettacolo “L’amor che ti strugge chiamalo Pazzia”, ispirato a Verga. In piazza Federico di Svevia spazio alla musica leggera con Antonio Monforte e l’Orchestra Jacaranda. Grande attesa infine per il concerto di Lazza a Villa Bellini. Domenica 20 luglio si chiude con la danza di Michael Puglisi al Palazzo della Cultura (ore 20.45) e con il concerto gratuito della cantante Mimì Aminata Caruso in piazza Federico di Svevia.