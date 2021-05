Metro Catania, svelate le 5 nuove stazioni: dove saranno

Metropolitana di Catania, annunciate le 5 nuove stazioni di collegamento tra Misterbianco e Paternò. Ecco quali sono e i prossimi sviluppi.

Svelato ieri mattina il percorso delle nuove tratte della metropolitana di Catania, con 5 nuove stazioni da realizzare entro i prossimi anni. Il progetto riguarda cinque nuove tratte da ultimare entro il 2026, con il collegamento tra Misterbianco Centro e Paternò. I finanziamenti arriveranno dal Pnrr, che inserisce la metro etnea tra le infrastrutture strategiche. Un traguardo storico secondo l’amministrazione Pogliese, che nei prossimi anni consentirà di spostarsi dai paesi etnei all’aeroporto di Catania senza dover prendere l’auto.

Metro Catania: le nuove stazioni

Il progetto – scrive la FCE sui suoi canali – prevede la realizzazione di una linea a doppio binario, a scartamento ordinario ed elettrificata. La tratta interessa i territori comunali di Misterbianco, Belpasso e Paternò ed è lunga complessivamente 11.5 km.

Il tracciato si sviluppa in parte in gallerie ed in parte in superficie e prevede la realizzazione delle seguenti cinque stazioni:

Gullotta;

Belpasso;

Valcorrente;

Giaconia;

Ardizzone.

La nuova tratta della metropolitana di Catania prevede anche la realizzazione di un People-Mover lungo circa 1.2 km che collegherà la stazione Ardizzone di Paternò con il suo centro urbano.

Metropolitana FCE: gli altri progetti

Ma nei prossimi anni non verranno create solo le cinque nuove stazioni. Il progetto di ammodernamento e trasformazione prevede anche la realizzazione di un deposito officina per il materiale rotabile della metropolitana. Verrà realizzato nel comune di Paternò, in corrispondenza della parte terminale della tratta Misterbianco Centro-Paternò, nell’area limitrofa alla stazione Ardizzone.

Sommando a questa tratta lo sviluppo delle stazioni interne al comune di Catania e la realizzazione della tratta Stesicoro-Aeroporto, in futuro la metro etnea sarà lunga complessivamente circa 30 km e dotata di 27 stazioni. Il prossimo step sarà l’apertura della stazione Cibali. Dopo ritardi e slittamenti, la nuova fermata della metro dovrebbe essere pronta per il collaudo entro il mese di maggio. Al momento, tuttavia, non si segnalano ulteriori novità in merito.