Proseguono gli interventi di ammodernamento e adeguamento infrastrutturale sulla linea metropolitana di Catania, con particolare riferimento alla stazione Giuffrida, attualmente interessata da lavori di miglioramento tecnico e funzionale.

Le attività stanno seguendo il programma previsto, ma si registra un lieve slittamento nei tempi di completamento rispetto alla pianificazione iniziale.

Ritardi legati alla logistica e ai materiali

Il rinvio è dovuto principalmente a rallentamenti nell’approvvigionamento dei materiali necessari agli interventi, una situazione riconducibile alle criticità logistiche che stanno interessando il contesto internazionale. Questi fattori hanno reso necessario un aggiornamento del cronoprogramma dei lavori, al fine di garantire il completamento delle opere secondo gli standard di sicurezza e qualità previsti.

Nuova data ufficiale di riapertura della stazione

La stazione Giuffrida, la cui riapertura era inizialmente prevista per il 21 aprile 2026, tornerà regolarmente operativa e aperta al pubblico a partire da lunedì 27 aprile 2026.

Fino a tale data la fermata resterà temporaneamente chiusa al servizio viaggiatori, pur continuando a essere interessata dalle attività di completamento.

Servizio metro regolare sulle altre tratte

La circolazione dei treni lungo la linea metropolitana di Catania proseguirà senza interruzioni e senza modifiche al servizio nelle altre stazioni attive. I convogli transiteranno regolarmente nella stazione Giuffrida senza effettuare fermata fino alla riapertura ufficiale.

Informazioni ai viaggiatori

Per eventuali informazioni aggiuntive o richieste di assistenza, è possibile fare riferimento all’ufficio informazioni viaggiatori della stazione Catania Borgo. L’amministrazione e i tecnici restano impegnati nel completamento dei lavori, con l’obiettivo di restituire alla città una infrastruttura più moderna, sicura ed efficiente nei tempi più rapidi possibili.