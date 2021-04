Metro Catania: assegnati appalti per tratte verso Misterbianco e Aeroporto

Metropolitana Catania, assegnate le due tratte che collegheranno la città a Misterbianco e all'aeroporto etneo. L'annuncio di Falcone.

Ottime notizie per la metropolitana Catania: sono stati finalmente assegnati gli appalti per due importanti collegamenti, ovvero Monte Po – Misterbianco e Stesicoro – Aeroporto. La città, dunque, nei prossimi anni potrà non solo essere unita a Misterbianco tramite il suo servizio di metropolitana, ma ben presto anche all’Aeroporto di Catania, diminuendo notevolmente il traffico di mezzi che si sviluppa giornalmente in entrambe le direzioni.

Lo annuncia con soddisfazione l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone: “una bella notizia per Catania, la sua provincia, ma anche per l’intera Regione che vede avvicinarsi lo sblocco di un’opera da ben 124 milioni di euro”, spiegando poi come le due commesse siano state affidate alla stessa impresa, il Consorzio stabile “Medil” di Benevento.

Come spiegato da Falcone, “il Governo Musumeci, assieme all’Amministrazione Pogliese e su costante impulso di Fce aveva lavorato per mettere in sicurezza i fondi dall’Unione europea utili a costruire la nuova tratta metro fino all’aeroporto Fontanarossa”.

“Adesso può davvero giungere a compimento l’iter per la costruzione della metro di Catania, opera dal valore storico per l’intera Sicilia”, afferma infine Falcone, concludendo che “confidiamo adesso nella fattività di Ferrovia Circumetnea, per una celere definizione di appalti e contratti e l’apertura dei cantieri già entro la fine del 2021“.