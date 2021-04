Aeroporto, Catania e Milano più vicine: due nuovi voli giornalieri con Linate

Aeroporto Catania, l'iniziativa parte dalla compagnia aerea EasyJet, che garantirà due voli giornalieri con Catania e Palermo. I dettagli.

Nell’attesa dei dati dei prossimi mesi sulla curva epidemiologica, l’Italia comincia a programmare l’estate, ripartendo dal turismo, nello specifico dai collegamenti aerei. L’Aeroporto di Catania ha annunciato l’arrivo di 9 tratte per garantire una timida ripresa del turismo, agevolando i collegamenti nazionali e internazionali.

Adesso è EasyJet, nota compagnia aerea britannica, ad incrementare le tratte nazionali. Nello specifico, in Sicilia, saranno garantite due voli al giorno da Catania e Palermo per Milano Linate. I voli saranno garantiti a partire dall’11 giugno 2021, ma dall’1 aprile i biglietti sono già in vendita. La stessa compagnia aerea ha annunciato che intende espandere i collegamenti di tutti gli aeroporti milanesi. L’obiettivo finale è quello di collegare la città lombarda con più di 58 destinazioni nazionali ed europee. Le rotte totali, dunque, saranno 66.

Il nuovo collegamento con Milano Linate sostiene anche la timida ripresa del comparto turistico diretto in Sicilia. “Sappiamo che anche quest’estate – ha dichiarato Nino Torrisi, amministratore delegato Sac – gli italiani prediligeranno le vacanze in Italia e per questo continuiamo ad aggiustare la nostra offerta per il mercato domestico e offrire ai nostri clienti ancora più opzioni e flessibilità”.