Dal 3 giugno 2025, easyJet inaugura una nuova rotta che collegherà Palermo a Lisbona, con voli programmati due volte a settimana, il martedì e il venerdì. Questo nuovo collegamento consentirà ai viaggiatori siciliani di esplorare la capitale portoghese, celebre per attrazioni come l’Oceanário, il Bairro Alto con la sua vivace vita notturna e la storica Cattedrale romanica. Allo stesso modo, i passeggeri portoghesi potranno scoprire Palermo, la sua cultura e la sua cucina, e località suggestive come Mondello e Cefalù.

Le parole di Easyjet

Secondo Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, questa nuova rotta è l’unico collegamento tra la Sicilia e Lisbona e rappresenta un’ulteriore crescita per l’aeroporto Falcone Borsellino. “Con l’aggiunta di tre nuove rotte estive – Lisbona, Palma di Maiorca e Bristol – easyJet rafforza il proprio ruolo strategico per lo sviluppo economico e turistico della Sicilia, raddoppiando i collegamenti con il Portogallo”, ha dichiarato Riggio.

Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia, ha sottolineato: “Il network di easyJet si espande costantemente, con un’attenzione particolare al Sud Italia. Le nuove rotte miglioreranno le connessioni per i clienti di Sicilia, Puglia e Calabria, promuovendo il turismo internazionale verso queste splendide regioni”.