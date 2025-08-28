A partire dall’estate 2026 Finnair rafforzerà la sua presenza in Italia con l’introduzione di un nuovo collegamento tra l’aeroporto di Catania-Fontanarossa e il suo hub di Helsinki. La compagnia aerea finlandese ha annunciato tre frequenze settimanali, previste nei giorni di martedì, mercoledì e domenica. I voli saranno operati con aeromobili Airbus A-320 e A-319, garantendo così comfort e affidabilità ai viaggiatori.

Opportunità per il turismo in Finlandia

Grazie a questa novità, i passeggeri del sud Italia avranno nuove possibilità per raggiungere Helsinki, considerata la porta d’accesso privilegiata per scoprire le bellezze naturali della Finlandia. Con 15 destinazioni interne già servite, Finnair offre la possibilità di esplorare un Paese ricco di natura incontaminata, laghi e foreste, oltre che di tradizioni culturali uniche. La compagnia punta così a intercettare anche i flussi turistici diretti verso il Nord Europa, rendendo più accessibili le vacanze estive in una delle mete più affascinanti del continente.

Connessioni globali dall’hub di Helsinki

L’offerta non si limita alle sole tratte nazionali. Una volta giunti a Helsinki, i passeggeri avranno accesso a un network internazionale in costante crescita. Tra le destinazioni di maggiore interesse figurano il Giappone e la Corea del Sud in Asia, le città della West Coast americana come Los Angeles e Seattle e, a partire da maggio 2026, anche Toronto in Canada. Questo rafforza il ruolo dell’hub finlandese come punto strategico per collegare Europa, Asia e Nord America.

L’impegno di Finnair in Italia

«Con l’aggiunta di Catania e Firenze alla nostra programmazione per l’estate 2026, Finnair opererà su un totale di otto città italiane – ha dichiarato Geoffrey Carrage, Regional Manager Southern Europe della compagnia –. Queste nuove rotte dimostrano la fiducia che riponiamo nel mercato italiano e offriranno ai viaggiatori collegamenti più comodi sia verso la Finlandia sia verso il nostro ampio network globale».